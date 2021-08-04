長江基建中期純利增5%至逾30億派息69仙　李澤鉅：新機遇隨之湧現

長江基建（1038）公布，截至今年6月底，中期純利為30.11億元，按年增5%，派中期股息每股0.69元。

期內，營業額達202.66億元，按年增一成一；營運現金流為43.6億元，按年增29％，為集團歷史新高。另外，集團稱，英國企業稅從2023年4月起上調6百分點至25%之建議獲御准實施，英國業績因而受非現金遞延稅項相關支出增加之影響。如撇除有關入賬項目，調整後之股東應佔溢利則應上升13%。

長江基建副董事總經理甄達安表示，早前英國通過企業稅率調整，從2023年4月起企業稅率由19%上調至25%，集團賬目因而出現一項非現金之會計調整，以反映英國業務預期將來較高之稅務支出。他指出，集團之英國受規管業務，規管機制容許有關業務日後相應增加收入以彌補這些額外之現金稅項支出。

以國家劃分，英國業務溢利貢獻為5.26億元，按年下跌44%；澳洲業務組合溢利貢獻9.19億元，與去年同期相若；歐洲業務貢獻則下跌一成，至4.43億元；加拿大業務之溢利貢獻為2.48億元，按年大增七成。

李澤鉅指，會貫徹嚴格投資原則，不會抱有志在必得心態。（資料圖片）

資產負債表穩健 有利把握新收購機遇

主席李澤鉅稱，宏觀市場特別在集團之營運所在地域，普遍預期2019冠狀病毒帶來的最壞影響已過，惟環球經濟依然存在隱憂。與此同時，當市場逐漸擺脫疫情困擾之際，新機遇可望隨之湧現。長江基建憑藉穩健資產負債表，已處於有利位置把握新收購機遇。集團更可夥拍集團成員之長江實業及電能實業，進一步強化策略性優勢。

他指，集團對現有業務之前景及持續內部增長感到樂觀；旗下眾多受監管業務最近已完成規管重設，確保於未來數年提供可預期之穩定收入。長江基建的經營理念建基於在穩健及增長間取得平衡，追求持續收益增長之同時，也兼顧維持理想負債水平。當參與新項目競投時，集團將貫徹嚴格投資原則，不會抱有志在必得心態。

李澤鉅表示，宏觀經濟環境持續動盪，利率長期處於低水平，投資者爭相追逐回報穩定之機會。長江基建穩固業務提供之經常性穩健收益，對投資者而言別具吸引力。

李澤鉅又藉機，特別感謝集團世界各地之員工，在前所未見的疫情期間致力為客戶提供可靠的電力、燃氣、水處理、供暖、廢物管理和其他服務。際此艱難時期，他對董事會堅定的信念、各員工的不懈努力，以及各持份者之持續支持，致以衷心謝意。