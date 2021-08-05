生產力局﹕分3階段擴大BUD專項基金資助地域範圍至37個

疫情持續多時，令營商增添陰霾。香港生產力促進局日前舉行傳媒訪談會，主席林宣武和總裁畢堅文剖析香港企業在疫情下遇到的挑戰及營環球商環境的變化，以及分享了生產力局對業界的支援等。

林宣武: 香港商譽是最好 (張浩維攝)

林宣武: 香港商譽是最好



本年第三季「渣打香港中小企領先營商指數」為46.6，較第二季上升4.4，連續3季上升，更創下近3年新高，反映香港中小企在新冠肺炎疫情放緩下，逐漸重拾營商信心。林宣武認為中小企指數可觀，對中小企業營商有信心，但仍有很多未知數。第一，疫情反彈之下的影響；第二，原材料缺乏和成本高昂。他解釋指因疫情令大多而工廠未能開工，過往因為中美貿易戰，所有美國買家在2、3年前開始已希望香港廠商不要在中國買貨。但因疫情令美國買家不理貿易戰，並勸廠商於中國買貨。加上，東盟生產線因疫情停擺，「因此通貨膨脹會對商家影響較大，而企業仍會將成本費用轉嫁給消費者。」

香港機遇方面，他又指香港商譽是最好的，必定能準時交貨，從而令不少買家於疫情回港找廠家處理貨品。與前12個月比較，他預計生產線生意大約上升了百分之十幾。畢堅文又指，該局為政府上年推出的「再工業化資助計劃」作出不少貢獻，仍看到業界反應不俗。他表示尤其食品加工業、保健品和環境方面生產等有較大機遇，它們已開始落地做生產。

畢堅文: 企業最多可獲逾3000萬政府資助 (張浩維攝)

企業最多可獲逾3000萬元政府資助

香港生產力促進局主辦的「中小企資援組：2021政府資助基金博覧」將於8月11至13日在生產力局舉行。今次會提供超過50項不同的政府資助基金及支援計劃。其中4項最受中小企歡迎的資助基金為：BUD專項基金、中小企業市場推廣基金（EMF）、科技券（TVP） 及企業支援計劃（ESS），總資助額高達1,500萬元。基金博覧費用全免，並設有超過20場不同主題的網上研討會、工作坊和近35個攤位包括多個主題:「金融及商業發展」、「初創及創意工業」、「海外及內地市場推廣」等，提供1對1免費諮詢、傳授基金申請貼士。



畢堅文指過去3年「中小企資援組：2021政府資助基金博覧＋」經驗，業界反應正面。政府在上星期已將BUD專項基金的資助地域範圍由20個經濟體增加至37個，分3個階段進行，每間公司累積資助上限，由400萬元增加至600萬元。

他預期若企業老闆參加了4項最受中小企歡迎的資助基金，可獲1,680萬元政府資助，資金不用償還。若公司對工業化有興趣，更可多1,500萬元政府資助，從而最多可獲3,180萬元政府資助，提交申請表後預計2至3個月資金會到手。他望今次推廣能幫助中小企老闆擴展更多業務，提升竸爭力和生產力以應付不同業務的實際需要。