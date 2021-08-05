快手「解禁日」失100元關　大戶轉倉待沽？　譚朗蔚︰出貨不意外

中國第二大視頻平台快手（1024）於今年2月5日掛牌，上市初期股價一度大炒，由115元招股價，炒高至418元，惟該股隨後即展開跌浪，以昨日﹙4日﹚收市報105.2元計，已較高位大瀉近75%。

然而，低處可能未見低。由於快手的主要股東及基石投資者設有6個月禁售期，意味該批股份今日﹙5日﹚開始解禁，可以進行配股、押股等行動。記者翻查中央結算系統﹙CCASS﹚，發現今年2月至今，市場中介者持股量從2月的4.83億股增加至近日的18.5億股，半年間佔已發行股份的百份比便由11.63%增加至44.49%，如此大型轉倉，惹人關注。

分析師認為，從CCASS異動而言，大戶準備沽貨也「唔出奇」，從基本面而言，即使快手已「破發」，現價也不值得買入。

快手今日禁售期屆滿。（資料圖片）

流通股份數激增13億股

快手今日解禁，股價失守100元大關「贈慶」！其實，早於7月便有大量實名持股股份存入中央結算系統﹙CCASS﹚，意味有大戶把持有的實物股份轉入證券行，或部署解禁後便立即沽貨。

資料顯示，快手的市場中介者持股量從2月4.83億股﹙佔11.63%﹚增加至近日的18.5億股﹙佔44.49%﹚，半年間流通股份便增加了逾32個百份點，涉及13.67億股。以8月4日收市價105.2元計算，該批股份市值約1,438億元。

大額股份轉入CCASS，去了哪些市場中介？股份數量升幅最大為摩根大通，其持有又或代客持有的快手股份，由2月的9,000萬股增至近日的6.44億股，相當於快手總發行股本約15.5%，現市值677.5億元；其次為富途，由2月的670萬股增至近日的2.72億股，佔已發行股份的6.54%，現市值286億元；之後是MLFE LTD，由2月的4,100萬股增至近日的2.65億股，佔已發行股份的6.39%，現市值278億元；然後是摩根士丹利，由2月的8,100萬股增至近日的2.43億股，佔已發行股份的5.85%，現市值255.6億元；最後，雲鋒也由2月的7,300股增至近日的7,300萬股，佔已發行股份的1.75% ，現市值76億元。

曾投資小米（1810）的五源資本﹙前稱晨興資本﹚，其創辦人為恒隆家族陳啟宗。（資料圖片）

騰訊、五源資本為最大股東

根據招股書顯示，快手創始人宿華持股12.65%，程一笑持股10.02%。而最大機構股東是騰訊(0700)，持股21.57%，而曾投資小米（1810）的五源資本﹙前稱晨興資本﹚，持股16.66%，其創辦人為恒隆家族陳啟宗及陳樂宗。

值得注意的是，今年7月14日有投資者將逾5.6億股或13.6%實名持股股份，轉由摩根大通持有，該批股份現價值達589億元，為單一筆最大的「轉倉行動」。翻查資料顯示，持有快手逾13%或5.6億股的的單一股東分別為騰訊及五源資本，兩者皆為快手的早期投資者。

成本價折讓99.97% 大戶「穩賺不賠」

快手科技上市前合共進行六輪融資，五源資本及騰訊分別有份參與2014年的A系列及B系列融資，每股成本低見0.0037美元，折合相當於0.028港元，較發售價115元折讓99.97%。故此，即使快手經已「破發」，上市前投資者以現價沽出，帳面回報仍非常可觀。

另外，參考另一巨額轉倉的例子，美團﹙3690﹚今年4月在CCASS突增3億股，早有市場人士推測大股東配股的可能。結果，不久美團便宣布港股史上最大規模配股集資，配售價為每股273.8元。即使折讓價配股，惟美團目前股價仍不及當日配售價，以上日收市價213.6元計算，較配售價已跌超兩成。

譚朗蔚：現價不值得買入

譚朗蔚：現價不值得買入

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為快手股價依然有沽壓作用，從基本因素而言，平台經濟還有很多個人資訊，加上網絡安全監管，而且上市估值偏高，接近千億美元，因而「威脅」上市價位置，所以股價偏弱。

從CCASS異動而言，他表示對大戶準備沽貨也「唔出奇」，因藍籌股解禁時，第一輪投資者的入貨價偏低，即使股價從高位下跌近一半，他們仍有不少盈利，隨時可沽出。加上他認為第一輪投資者關注公司前景，考慮到受監管因素影響，相信他們會盡快沽貨。

快手股價從高位至今下跌不少，他則表示：「投資價值就難講，個人唔睇好，現價不值得買入。」他解釋，就業務發展而言，快手的業務較單一，即使有多重業務分擔風險的騰訊也難以預測其前景。即使高位回落較大，但不等於現在已是「低位」。加上由於股份太弱勢，沒有足夠資金承托，股價一直創上市新低，不適宜隨便「撈底」。