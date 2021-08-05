時隔3年再出手　投資大佬段永平：騰訊再跌再多買些

《王者榮耀》率先實行「雙減雙打」之際，「段菲特」抄底，北水還大幅加倉騰訊超25億港元。

騰訊股價自今年來持續走低，較今年的高位累跌逾40%，僅次於2008年金融危機期間48%的跌幅。截至目前，騰訊的市值為4.4萬億港元，市盈率為20倍。就估值來看，其處於近10年以來的低位。

如今，騰訊究竟是即將迎來觸底反彈還是第一次股價腰斬，備受市場關注。

3年後再度加倉

值得注意的是，本輪下跌之下，知名投資人段永平開始抄底騰訊。8月4日上午，段永平在其雪球賬號「大道無形我有型」中寫道：「今天買了點騰訊控股，再跌再多買些。」

雪球官网截图

段永平在投資圈久負盛名，其投資理念與巴菲特一脈相承，一直被投資者們捧為「真正的隱形富豪」，有「中國巴菲特」之稱，還享有「段菲特」的美譽。

值得注意的是，段永平最開始買入騰訊是在2018年騰訊股價大跌之時。後來段永平也表示：「騰訊的調整給了我買入騰訊的機會。」

這是段永平在時隔近三年騰訊價格再度大跌後再次加倉，並表示再跌再賣，在投資圈也引起了不小的風波。

2019年10月，有網友提問：認可騰訊這家企業哪些方面，什麼本質層面競爭優勢，能讓您下決心持有10年以上？段永平回答：「馬化騰人不錯，而且年輕，微信及微信支付的影響非常大且深遠。我們確實買了一點騰訊，但比例很小。」

此外，在2011年，段永平曾抄底蘋果，當時蘋果市值3千億美元，如今市值超2萬億美元。他表示，蘋果最厲害的是生態系統，蘋果每次大跌的時候都會加碼。除此之外，段永平還對茅台、騰訊等非常看好。

2017年，茅台股價不斷創出新高，他總是對其讚不絕口。他表示，「享受公司成長遠好過心隨股動」，「茅台還是茅台，生意模式剛剛的，10年後人們還是會說10年前那個價格真不貴。」

實現內資淨買入

不僅投資大佬公開表示加倉，今日富途數據顯示，內資通過港股通買入騰訊逾100萬股，騰訊獲南向資金淨買入25.31億港元，一改此前連續賣出態勢。

這也是7月16日以來，內資首次實現淨買入騰訊。

近60日來看，內資已經賣出騰訊9645萬股，近乎1億股，持股佔比已縮減至9.66%（流通股）。