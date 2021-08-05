花旗策略師：美股或在9月出現回調　標普500或回調至4000點

在花旗銀行首席美股策略師Levkovich看來，美股的好日子可能只剩不到一個月了。他認為，美股在9月如果不會崩盤，整體表現也會不妙。近日高盛也發表類似觀點稱，要為美股大幅下跌做好對沖。

《華爾街見聞》報道，經歷了疫情的「洗禮」之後，美股市場一路高歌猛進，標普500年內的漲幅已經超過18%。如果將時間軸拉長，從去年3月下旬的低位起算，漲幅更是超過90%。但在花旗銀行首席美股策略師托比亞斯·列夫科維奇（Tobias Levkovich）看來，美股的好日子可能只剩不到一個月了。

在被問及對標普500指數的目標點位時，列夫科維奇仍堅持此前的判斷，即標普500指數年底的目標點位為4000點，較當前水平有10%左右的下跌空間。什麼時候出現下跌呢？列夫科維奇有具體的時間點——9月。他認為，就算不會崩盤，至少市場也不會太妙。

列夫科維奇分析指，美股缺乏直接催生回調的因素這一點經常被人提及。但（現實是）我們仍在擔心稅收增加，成本上升侵蝕公司獲利能力，聯儲局縮減QE（taper）操作，以及通脹愈發持久，這些因素聚集在一起。通常9月是標普500指數一年中表現最差的月份。

此外，列夫科維奇還談到了對於美股市場買點的問題。他認為，市場普遍認為指數每下跌1%都是一個買點，但他並不太相信這一點。

他指出，基金經理們完全認同企業利潤擴張的速度將下滑，但他們中的大多數人更擔心股市繼續上漲、自己基金的相對錶現不及同行，而不是市場出現兩位數下跌。當然，他們也偏好更高質量的資產組合。

雖然不看好美股，列夫科維奇仍然看好部分股票。「我們喜歡資本品，喜歡非必需消費品，但特別限制在零售消費服務領域。我們不追逐耐用品消費品，不追逐汽車。然後我們喜歡金融。我們喜歡銀行，喜歡保險。這些是更具價值、周期導向的板塊。」

事實上，列夫科維奇所有的擔憂都有依據。

稅收增加。當前，美國國會正在辯論如何為基建計劃提供資金，基建法案包括各種支出和稅收變化。高盛預計未來十年稅收將增加約1.5萬億美元。

成本上升侵蝕公司獲利能力。本周，家庭清潔用品製造商Clorox與其他必需消費品公司一起警告說，通貨膨脹正在衝擊需求以及行業自身的成本。

聯儲局縮減QE（taper）操作。周三（8月4日），聯儲局二把手、聯儲副主席克拉裏達（Richard Clarida）認為，今年的財政刺激應該會讓美國經濟加快復甦，如期達到聯儲局加息的條件，並且今年內可能就開始縮減QE購債。聯儲局將在未來幾次會議上對減碼QE進行評估，如果經濟增長的確強勁，他樂意支持聯儲局今年晚些時候發布聲明，宣佈將開始縮減購債規模。前幾日，聯儲局理事Christopher Waller說，縮減QE最早可能在10月開始。

通脹愈發持久。前幾日公布的數據顯示，聯儲局最關心的通脹指標6月PCE物價指數按年增長4.0%，再次刷新30年新高，前值為增長3.9%，6月核心PCE物價指數按年增長3.5%，預期增長3.7%，前值為增長3.4%。IMF也發出警告稱，全球通脹可能不是暫時的，央行們應採取行動。

花旗不是唯一看空美股的華爾街機構。近日高盛表示，要為美股大幅下跌做好對沖。標普500指數已經有187天沒有出現下跌5%的情況，為過去100年來最長持續時間之一。隨着股票和債券越來越貴，多資產組合也變得更容易受到利率和經濟增長衝擊的影響。