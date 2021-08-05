長和中期多賺41%至183億元　中期息增3成至80仙

長和（0001）公布截至今年6月底中期業績，股東應佔溢利為183億元，按年增加41%，中期息0.8元，升30%。

期內收益總額為2,123.86億元，升11.81%。除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為681.67億元，按年增加14.9%，除稅﹑息前溢利（EBIT）為348.09億元，增幅為21.6%。

港口及相關業務收入增24%

公司指出，截至今年6月底已完成向Cellnex Telecom出售歐洲電訊發射塔資產交易之六分之五項，並已收取所得款項總額63億元，當中41億歐元已於上半年入賬。尚待完成的英國發射塔資產交易正由監管機構審批。

回顧期內，港口及相關服務部門經營288個泊位，共處理4,290萬個標準箱，按年增加11%，又指出所有地區吞吐量皆上升，與全球消費者需求及貿易量逐漸回復至接近疫情前水平。該業務收益199.3億元﹑EBITDA為69.83億元﹑EBIT為47.69億元，分別按年增加24%﹑26%及38%。

長和指出，零售業務上半年淨增183家店舖。（鄭子峰攝）

零售業務EBIT增66%

零售業務方面，期收益總額﹑EBITDA及EBIT分別為826.21億元﹑67.25億元及49.39億元，按年增12%﹑45%及66%。公司又指出，期內淨增183家店舖。

電訊業務方面，收益為458.26億元，按年增加7%，EBITDA及EBIT分別為256.23億元及159.96億元，按年增加72%及106%。歐洲3集團方面，活躍客戶總人數為3,800萬名，按年下跌2%，收益﹑EBITDA及EBIT分別為431.6億元﹑147.72億元及56.1億元，按年跌4%﹑8%及34%。

李澤鉅料全年公司表現穩健

公司主席李澤鉅於業績報告內指出，在宏觀指標理想﹑主要經濟體重啟進度良好，以及寬鬆貨幣及財政政策支持下，環球經濟匯聚增長動力，令全球從疫情中平穩復原。然而疫苗對新變種病毒的成效﹑尤其疫苗接種率低發展中國之新一輪病毒感染﹑促進回復常態之支援政策效益，以及疫情導致各方面流通量降低而出現之相關通脹風險及供應限制，對未來持續帶來危機與不確定性。

疫情自開始以來，長和於回應不斷轉變的市場動態保持韌力與靈活性。由按適當市場時機成功執行企業交易至迅速調營運策略，以迎合瞬息萬變的營商環境，如港口及電訊部門之數碼進程及零售部門之「線下及線上」平台策略，公司穩步邁向復蘇。聯同嚴謹審慎之財務﹑流動資金及現金流管理，以及所有核心業務加加強著重可持續發展，若無其他不可預見的情況，公司應可繼續現行增長步伐並預期全年達致穩健表現。