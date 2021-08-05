信銀國際卓亮：本港GDP今年有望增長6%　失業率或在年底前低於5%

信銀國際今日（5日）發佈最新經濟前景分析，指出環球經濟受惠於疫苗進程以及低基數效應，今年將錄得強勁反彈，預計今年環球本地生產總值（GDP）增長可達5.6%，抵消了2020年的3.5%萎縮。而內地全年GDP有望上升8.5%，香港GDP則有望增長6%。

內地貨幣政策方向不會出現根本性改變

信銀國際表示，內地首季GDP受惠於低基數，破紀錄增速18.3%；次季GDP隨著基數效應轉弱，比一季度放緩10.4個百分點至7.9%，但增長力度實際上有所加強，兩年年均增速為5.5%，接近疫情前水平，比一季度高出0.5個百分點。有鑑於此，預料內地今年全年GDP仍有望上升8.5%，繼續領先全球。

受惠於中國穩健的供應鏈，中國內地的國際貿易表現尤為亮麗，並有望維持強勢。信銀國際首席經濟師卓亮表示，央行7月下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，調整後，金融機構加權平均存款準備金率為8.9%。是次降準屬於全面，而非定向，出乎市場預期之外，卻不代表貨幣政策方向出現根本性改變。

卓亮又指，由於中國內地政府仍然不斷強調避免流動性過度增加，貸款市場報價利率從2020年4月開始一直維持不變，而在短期內調整的機會亦較低。

本港失業率或在年底前低於5%

香港2019冠狀病毒病疫苗接種率持續上升，防疫措施逐步放寬，對刺激消費者信心以及恢復經濟活動產生正面作用。同時，勞工市場亦見改善，經季節性調整後的失業率從2月的7.2%高位快速下降。

卓亮指出，按照目前速度，失業率可能在年底前低於5%。隨著疫苗接種率進一步上升，香港與內地最終通關後，將對香港整體經濟，特別是旅遊及零售業注入強心針。香港經濟反彈力度強勁，失業率快速改善，消費市道逐步提振，前景頗為正面。

另外，卓亮又指，由於目前美國經濟數據參差，估計縮減買債規模的時間將會推遲，相信由開始減少買債，去到完全停止買債，需時一年甚至更長時間。