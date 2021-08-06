疫苗抽獎｜總商會次輪抽獎送出千份獎品　 速查有無得獎

香港總商會昨日（5日） 舉行 「香港做得到！幸運大抽獎」 第二輪抽獎，當中包括港鐵（0066）全年車票總值160萬元、 置地廣場購物禮券總值95萬元、英皇戲院電影禮券總值41.6萬元 、數以百份購物、餐飲和現金禮券，以及數十份酒店住宿，合共送出1,005份大獎，總值超過590萬元。

總商會今日（6日）公布得獎名單，可以入此網站內查閱。

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第二輪抽獎由港鐵香港客運服務總監楊美珍主持，隨機抽出1,005位得獎者；港鐵為是次活動贊助總值1,000萬元的獎品。所有幸運兒即將收到短訊通知中獎 ，完整得獎名單將於稍後刊登在幸運抽獎活動網站 。

總商會總裁梁兆基表示，總商會稍後還有5輪抽獎，送出數以千份獎品，包括其餘兩架平治房車及兩張國泰航空商務客位機票。呼籲已接種兩劑新冠病毒疫苗、年滿18歲而又持有有效香港身份證的市民，請即登記參加抽獎！

總商會會員公司為是次抽獎活動慷慨捐贈超過6,700份獎品， 總值達到4,300萬元。七輪抽獎的舉行日期為： 7月 22日、 8月 5日、 8月 19日、 9月 2日、 9月 16日、 9月 23日及 9月 30日。詳情可瀏覽官方網站www.hkgccluckydraw.com。