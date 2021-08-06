全球逾16萬億美元債券處於負利率區域　為6個月新高

據《FX168財經報社》報道，由於全球債券的反彈使藉貸成本降至零以下，全球負收益債券的價值已飆升至逾16.5萬億美元，為六個月以來的最高水平。由於交易員湧入，政府債券收益率最近幾周暴跌，此舉讓許多預期經濟從大流行中反彈與通脹上升，能提高長期借貸成本的投資者措手不及。

日本10年期公債收益率自2020年12月以來首次跌破零，在歐洲，德國10年期國債收益率跌至負0.51厘，為2月初以來的最低水平，該國30年期國債收益率也跌至零以下，這意味著作為整個歐元區債券參考的德國，所有債務現在都以負收益率交易。法國的債券以最長12年低於零的收益率交易，西班牙最長9年，意大利和希臘最長7年。

巴克萊銀行的一項指數顯示，全球負收益債務已從5月中旬略高於12萬億美元的水平增長，到接近2020年12月創紀錄的超過18萬億美元的水平。負收益率意味着投資者願意為借出資金的機會付出，且持有債務的人保證會虧損。

儘管這種轉變在一定程度上，反映出人們越來越擔心Delta冠狀病毒變種可能會減緩復甦，但許多基金經理和分析師認為，預示着前景黯淡的最低收益率已經與經濟現實脱節，有些人指責中央銀行大量購買債券，他們說這在平靜的夏季交易條件下產生了巨大的影響。

分析師﹕央行干預壓低債息

歐洲央行在7月份將其最大的債務購買計劃提高至870億歐元，高於前三個月的800億歐元。ING策略師Antoine Bouvet表示，這些購買「壓倒了」歐元區各種期限債券的收益率，他表示，收益率大幅下降「通常表明市場預測增長將大幅放緩甚至衰退」，「我並沒有100%忽視對經濟的擔憂，但總體而言，現在利率大幅下降的原因是央行干預」。

10年期美國國債的實際收益率最近達到了創紀錄的低水平，過去，實際收益率不時為負值，但現在比以往任何時候都低。10年期國債收益率與名義經濟增長速度 （NGDP） 相關，NGDP包括通貨膨脹，長期低利率通常表明債券市場預計未來NGDP增長較低。

然而，其他因素可以在更短的時間內發揮巨大的作用，目前的通脹預期為2.4%，遠高於美聯儲2%的目標，這表明，儘管10年期美國國債收益率低迷，但債券市場計入的不僅僅是低通脹。

當前環境的獨特之處，在於聯儲局和其他全球中央銀行已向金融體系推出了大量刺激措施，分析師認為，金融體系中有大量現金在購買美國國債，這導致債券價格上漲，收益率低迷。但重要的是，隨着美聯儲在未來幾個月開始減少其支持，預計這一趨勢將逆轉，10年期美國國債收益率將再次走高，而且可能會高得多。