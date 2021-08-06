置富產業信託每基金單位分派24.96仙　消費券帶動下人流增兩成

置富產業信託（0778）上半年可供分派收入近4.91億元，按年微升0.2%；每基金單位分派24.96仙，按年升逾一成；派息比率增至100%，去年同期為90%。

期內，收於按年跌5%，至約9億元，主要因為續租租金調升率下跌，以及向租戶提供部分租金寬減所致，但停車場收入增加抵銷了部分跌幅；物業收入淨額為6.7億元，按年跌6%；物業營運開支總額按年少近1%；融資成本按年跌近三成一。

公司指，物業組合出租率為95.8%，物業組合續租率維持在74%的健康水平。租金交付率維持在99%以上的。執行董事及行政總裁趙宇於電話會議上表示，下半年續租租金持續負增長，惟消費券推出、疫苗接種率上升等，相信下半年經濟好轉，預料下半年跌幅會收窄；新租方面，上半年大多數都是在餐飲業、教育等需求較多。

至於消費券推出近一星期，剛過去的星期日，旗下商場人流較七月份的星期日升了約兩成，商戶當中有六、七成租戶安裝了相關的電子支持工具，當中有兩成是新安裝的，因此認為消費券可為商場帶來更多生意，估計民生類的租戶如餐飲、電器及電子用品等會受惠較多。

提到融資成本下降，她表示與拆息水平下跌有關，未來走勢視乎利率水平，公司已部一半的貸款轉為固定息率，若息率進一步上升，會提升相關比重。