恒指企穩二萬六　比亞迪破頂跑出　賭股受疫情拖累│財經評論

港股上周稍為回穩，恒指企穩二萬六水平，上周累升218點或0.8%，報26179點。然而，恒生科指下跌1.2%，報6697點。



受國策支持的行業受捧，比亞迪（1211）成上周升幅最大的藍籌，上周累升15.2%，股價一度創新高，最高見295元，最後報275.4元。中央政治局會議提及重點發展新能源汽車、碳中和等方面，並要求挖掘國內市場潛力，支持新能源汽車加快發展。

比亞迪的新能源車銷情暢旺，7月銷量合計57,410輛，按年增長82.9%。其中，新能源汽車產量50,492輛，按年增長2.3倍。另外，內地媒體報導指，比亞迪將於明年第二季開始向Tesla（美：TSLA）供應「刀片電池」。目前配有「刀片電池」的特斯拉車型已進入C樣測試階段，惟比亞迪對消息不予置評。

恒指成分股表現第二佳的是信義光能（0968），上周累升11.4%，報17.38元。公司上半年收益按年增加74.7%，至80.75億元；毛利率上升8.1個百分點，至55.4%，溢利為30.7億元，按年升1.1倍。

比亞迪受國策支持，上周累升15.2%，九倉置業卻破底創今年新低。（資料來源：彭博）

九倉置業捱沽創今年低 疫情拖累濠賭股

表現最差的是九倉置業（1997），上周累跌12.5%，報38.35元，創去年12月底新低。九倉置業中期核心盈利跌15%，瑞銀指，這較該行預測低5%。即使過去12個月本地消費復甦，按年增長8.4%，但旗下三大商場上半年的零售租金收入仍按年下降約11%至34億元，認為公司2020年30%的高租户租金對銷售比率是不可持續，維持「沽售」評級。

至於濠賭股受新冠疫情拖累，銀娛（0027）為表現第二差的恒指成分股，累跌9.3%，報47.8元。澳門上周錄得4宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，澳門政府宣布於8月5日零時起關閉當地電影院、劇院及室內遊樂場地等娛樂場所，惟特首賀一誠指出，暫時不會關閉賭場，並爭取在14日內控制疫情。濠賭股捱沽，永利（1128）、澳博（0880）、新濠（0200）累跌介乎7.7%至9.9%。

半導體走強，華虹半導體上周大升11.1%，快手卻捱沽，上周累跌22.9%。（資料來源：彭博）

快手高位跌八成 半導體彈高

恒生科指上周累跌1.2%，快手（1024）最為捱沽，上周累跌22.9%，創上市新低，兼一度跌穿80元，自高位417.8元大跌近八成，報84.9元。除了受中國監管風險打擊外，快手上市滿6個月，合計有逾38億股股份解禁，相當於總股本近95%，解禁股份約值4,000億元。不過，據快手內部員工透露，兩位創始人宿華和程一笑明確表示「不賣」公司股份。

半導體走強，華虹半導體（1347）上周大升11.1%，報54.5元，創五個月新高。公司將於8月12日公布業績。據彭博綜合預測，公司第2季收入料增48.3%至3.3億美元，盈利升97.9%至3,528萬美元。

中芯（0981）業績率先報喜，中芯第二季度業績勝市場預期，季度銷售額收入13.4億美元，按年增加43.2%，按季增加21.8%，盈利為6.9億美元，按年增加近4倍。中芯國際同時提供指引，第三季銷售收入按季增長2%至4%，毛利率預期在32%至34%之間。基於上半年的業績和下半年的展望，在外部環境相對穩定的前提下，公司全年銷售收入成長目標和毛利率目標上調到30%左右。公司股價上周累升3.7%，報28.15元，十個交易日累升28.5%。