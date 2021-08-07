美股｜道指標普雙雙創新高　在中國遭下架「多鄰國」跌近8%

周五公佈的就業報告強於預期後，與經濟復甦相關的股票上漲，將兩個關鍵股票指數推至歷史高位。道瓊斯工業平均指數上漲 144 點或 0.4%收市報35208.51點，標準普爾 500 指數上漲 0.2%收市報4436.52點，雙雙創下歷史收盤紀錄，而以科技股為主的納指下跌 0.4%,收市報14835.75點。跌幅較大的有周五被中國内地下架的語言學習APP多鄰國（DUOL），股價收市報134.38美元跌7.96%。



圖為多鄰國在Facebook發布的宣傳圖片。（Facebook@duolingo）

根據勞工部周五公布的最新就業報告顯示，美國經濟在 7 月份新增就業職位943,000 個,比道瓊斯經濟學家預計的 845,000 多出許多。失業率降至 5.4%，低於預期的 5.7%。靚麗的就業報告緩解了對經濟復甦的憂慮，工業、零售和能源股隨之上漲。

10 年期美國國債收益率周五躍升至 1.3%。隨著利率走高，銀行股領漲，美國銀行(BAC)和摩根大通(JPM)分別上漲2.9%與2.8%，富國銀行(WFC)股價上漲 3.77%。高盛(GS)股價漲3.536%創下歷史新高。另一方面，高增長的科技股卻下跌，利率增加減少了該類股票的吸引力。 旅游平台Expedia(EXPE)跌7.917%，健身科技股Pelton(PTON) 跌幅超過6.2%，Zoom(ZM) 跌幅超過 3.8%。

周五多隻疫苗股在連漲多日後回調，周三暴漲18%的諾瓦瓦克斯醫藥(NVAX)周五倒跌19.61%；Moderna(MDRNA)跌約0.67%，該股今年纍計漲超260%。