連續14個月正增長　首7個月中國外貿進出口21.34萬億元

中國海關總署8月7日公布，中國外貿進出口總值連續14個月保持按年正增長，外貿持續向好。

據海關總署統計，今年前7個月，中國外貿進出口總值21.34萬億元人民幣﹙下同﹚，按年增長24.5%。其中出口11.66萬億元，按年增長24.5%；進口9.68萬億元，按年增長24.4%。7月份當月，中國外貿進出口總值3.27萬億元，按年增長11.5％。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，中國外貿月度進出口已連續保持了14個月的正增長，與2019年同期相比，今年前7個月進出口增速仍然達到了22.3%。

今年以來，中國經濟持續穩定恢復，有力促進了進口快速增長。此外，全球經濟逐漸復甦提振了國際貿易需求，有利於中國出口增長。

據海關總署統計，今年前7個月，中國民營企業進出口10.23萬億元，按年增長31%，佔中國外貿總值的47.9%，比去年同期提升2.4個百分點。

與此同時，中國積極開拓新市場，優化全球市場佈局。中國對東盟、歐盟、美國、日本分別進出口3.12萬億元、2.96萬億元、2.62萬億元和1.37萬億元，按年分別增長24.6%、23.4%、28.9%和12.6%。其中，東盟為中國第一大貿易伙伴，佔中國外貿總值的14.6%。同期，中國與「一帶一路」沿線國家進出口合計6.3萬億元，按年增長25.5%。