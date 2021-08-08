陳茂波：使用消費券不存最低消費要求　不容額外收費

首批消費券已發放逾一周，財政司司長陳茂波今（8日）在網誌表示，於走訪商場時有職員指部份消費者近日的消費態度明顯「疏爽」，有些更是加碼消費。陳茂波認為，消費券的目的除了提振經濟、支持就業外，另一目的就是希望透過消費劵推動電子支付能夠廣泛應用及發展，為本港數碼經濟轉型打穩基礎。

上月底四大支付平台新增逾220萬個帳戶

陳茂波引述最新數字指，截至7月底（即消費券發放前夕），四家儲值支付平台合共新增超過220萬個消費者帳戶，並增加逾4.8萬接受電子支付的商戶。他續指，是次消費券計劃讓市民選擇切合自己儲值支付營運商，除了提升支付平台之間的競爭，他更期望儲值支付工具營運商未來會繼續降低收費及改善服務質素，以擴大客戶群。

陳茂波又指，消費券發放以來，市場上絕大部份的電子支付交易都大致暢順。不過，在推行初期難免出現一些須關注或處理的情況。他舉例指，少量消費交易出現支付或交易處理方面的問題，消費者委員會已注意到此情況。他呼籲市民「在任何時候也要做精明的消費者，面對商戶的不同優惠時要留意相關條款，按個人需要及喜好作考量，最重要是貨比三家、格價睇單；精明消費、享受優惠。」

首期消費劵8月14日截止登記

他強調，使用消費券購物或購買服務，當中「不存在最低消費要求，也不容許額外收費」。若有商戶違反規定，儲值支付工具營運商或消費者委員會等將作出跟進。他重申，消費券計劃的截止登記日期為本月14日（即本周六就截止），未登記的市民可盡快登記。