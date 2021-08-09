ARKK沽空金額創新高　散戶離場疊加淡友入局

女股神、「連登契媽」Cathie Wood旗下基金ARKK沽空規模創歷史新高，據數據提供商S3 Partners的數據，當前看淡ARKK的比例達到12%，沽空金額飆升至27億美元（約210.6億港元）。

據外媒引述CFRA ETF兼共同基金部門主管Todd Rosenbluth、S3 Partners預測分析主管Ihor Dusaniwsky報道，從年初計算，ARKK空頭已實現1.37億美元利潤，而在今年一直等待Cathie Wood旗下Ark Investment反彈的散戶，現在已經失去信心並離場。

ARKK是去年美股表現最好的ETF之一，去年漲幅達149%，管理規模增長10倍，但今年2月下旬之後，ARKK的基金收益迎來下跌和長期調整，ARKK今年5月的低位較其2月的歷史新高下跌40%，今年以來，則下跌了1.2%。

另外，有機構推出基金申請成立ARKK反向ETF，據彭博報道，Tuttle Capital Management LLC將發行SARK，主要透過掉期合約追蹤價值230億美元的方舟創新ETF（ARKK）的反向表現。SARK一旦成功推出，將會成為2020年最成功的基金經理之一的大膽「對賭」。