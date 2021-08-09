國泰連續兩期延遲向政府派發優先股股息

國泰航空（0293）公佈，董事局已議決延遲派付原定於2021年8月12日到期應支付予優先股持有人的股息。根據公司章程所載列的優先股條款規定，任何延遲派付的優先股股息將予累計並構成欠款（而該等欠款應有權按當前的股息率享有股息）。有關條款更規定，在該等欠款完全支付前，公司將不會派發普通股股息或回購其普通股。

政府於去年6月從認購國泰總值195億元優先股，首3年每年利率為3厘，每半年派息一次。在今年2月9日時，已宣布延遲應付的優先股股息2.28億元。

若按優先股股息率計算，今年上半年應付股息為2.92億元。

不過條款亦訂明，國泰董事會可出於任何原因，選擇全部或部分推遲原定在股息支付日期應付的股息。

傳削減經濟艙位行李重量上限

另外，據《南華早報》報道，國泰航空（0293）正計劃削減經濟艙最便宜機位寄艙行李重量上限由30公斤降至23公斤，其他艙型機位行李重量上限，則獲得顯著上調。

目前經濟艙﹑特選經濟客艙﹑商務艙及頭等艙行李重量上限，分別為30公斤﹑35公斤﹑40公斤及50公斤。其中經濟艙再分為save﹑core及flex，三者行李重量上限均為30公斤。在新安排下，經濟艙將重新定位為light﹑essential及flex，當中light行李重量上限降至23公斤，乘坐essential及flex艙位旅客，則可攜帶2個23公斤的行李，總重量合共為46公斤。

另特選經濟客艙行李重量上限增加至46公斤，商務艙及頭等艙行李重量上限則分別增至64公斤，增幅分別60%及28%。

國泰未有說明上述改動何時確實生效，但影響全球絕大部分航線，不過新西蘭及美洲因採取不同行李重量制度，所以除外。