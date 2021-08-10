港交所業績前瞻︱次季純利料倒退　專家︰靠中概股回流潮帶動成交

港交所（0388）今年首季業績理想，其中港股日均成交額、滬深港通北向及南向平均每日成交金額均創歷史新高。不過踏入第二季，港股交投明顯回落，市場普遍有「心理準備」，港交所第二季盈利「無以為繼」，無法延續第一季的亮麗表現。



港交所將於周三（11日）公布今年截至6月底止中期業績，市場預期營業收入和純利按季微跌。根據彭博綜合預估數字顯示，港交所第二季營收的預測中位數為52.41億元，按季跌12% ; 純利的預測中位數則為36.28億元，按季跌5.5%。

彭博 : 第二季每股盈利按季跌19%

據彭博預測，港交所第二季每股盈利按季跌19%，遜於市場預期，主因是期內日均成交額及衍生工具成交疲弱，以及新股數目減少。今年第一季32隻新股上市共集資1,330億元，惟第二季只有14隻新股，集資金額降至776億元。

彭博分析師預料，港交所每股盈利按季下跌19%（路透社）

伍禮賢：市況需更活躍 才有望帶動成交水平

光大新鴻基證券策略師伍禮賢預期，港交所今年上半年收入會有不俗的增長，主要受惠於今年第一季成交金額相對較高。雖然第二季成交金額有所回落，但相對上年2020年同期的成交金額仍有一定增長。他預計，「港交所上半年收入大概處於105億元水平，盈利則是70至71億元。」至於未來港交所增長動力，則仍要視乎成交水平，市況需更活躍才有望帶動成交。

他續指，中美關係緩和有利於中概股未來進一步「回流」上市，對港交所未來新股上市收入有正面影響。至於中國加強新經濟股監管，會否影響香港投資者情緒，他分析指，短期或會令市場氣氛「打折扣」，但隨著愈來愈多中概股赴港上市，將會帶動大市交投，實行「以量取勝」！

大摩指， 結構性驅動因素在充滿挑戰的市場中支撐港交所盈利。﹙資料圖片﹚

大摩 : 中資公司豁免審查 將提升港交所市佔率

綜合券商投資評級，一共有35間券商看好港交所，給予「買入」及「持有」投資評級，目標價由340元至611元。一眾券商之中，只有晨星看淡，給予「沽售」評級，目標價是340元；中金看法則最「牛」，給予「跑贏大市」評級，及目標價611元。

摩根士丹利發表報告表示，內地當局計劃讓在香港上市的中資公司，豁免接受內地網絡安全相關監管機構的審查，將會提升港交所的市場佔有率。

大摩認為，最近內地的監管挑戰，將鞏固港交所成爲全球流動性進入中國渠道的結構性定位，預期部分新股上市地區將由美國轉至香港，長期而言或令港交所交易量增加。故將港交所目標價由480元上調至515元，維持「與大市同步」評級。