恒大債務難題　要處理靠自己定國家隊？　專家拆局：4方案解危機

恒大系在過去三個月曝光率甚高，既有正面消息，當然亦有負面消息。昨日（周一）便會出一則市場傳聞，指出恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）獲多家企業洽商入股。消息一出，帶動恒大系今日全面報捷。股價上揚，支持者自然喜上眉梢，可是最核心問題，乃是解決上市旗艦的中國恒大（3333）債務問題。證券業人士認為，恒大可以用4大方案解決其債務難關。



負債水平高達1.95萬億元人民幣

恒大是一家債務非常龐大的公司。據其截至2020年12月底的全年業績顯示，其總債務高達1.95萬億元人民幣。業績報告內亦指出，總資產高達2.3萬億元人民幣。即資產是高於負債。可是有關債務問題，卻一直未曾遠離該系公司。其中標普日前再下調恒大評級，最新下調兩級至「CCC」，加上但據去年年報，按發票日計算之賬齡，恒大一年內的應付貿易賬款達5,605億元，集團短期資金流仍相當緊張。

另外，集團更被廣發銀行凍結資產，繼而被指商票逾期，加上突然宣布取消特別分紅方案，無疑加深投資者疑慮，股債價格，皆遭雙殺。

在剖析恒大財政問題，並為其把脈前，必先了解其身處的環境。而據《REDD》引述消息報道，中國主管經濟事務的副總理劉鶴，將恒大面臨的財務困境定性為「流動性問題，而非資不抵債」。

不過，就如上文所述，恒大資產仍高於負債，並且旗下資產亦有一定吸引力。市場流傳多家企業洽入股恒大汽車和恒大物業，帶動該系旗下4間公司悉數高收。中國恒大（3333）收市報5.87元，升7.3%，恒大物業（6666）收市報6.7元，升20.5%，恒大汽車（0708）收市報13.2元，升8%，恒騰網絡（0136）升15.6%，收市報4.9元。

究竟恒大能否透過出售旗下資產自救，還是最終要靠「國家隊」打救？可以一聽分析師之言。

恒大集團創辦人許家印。（VCG）

方案一：旗下子公司「斬件」出售

高寶集團證券執行董事李慧芬早前接受訪問時表示，救恒大有很多方法，如救公司或救業務。救業務即是把公司「拆件」，拆給不同公司承接，例如找房地產公司接管其地區、城市的業務。

交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰認為，恒大可能會將旗下業務「斬件」出售，完全剝離，例如房車寶、恒大的旅遊業務，但相信不會是已上市的子公司。至於恒大冰泉，恒大集團創辦人許家印早前買回49%股份，上市的機會較大。

恒大冰泉（微博圖片）

方案二：出售舊改項目

有報道指，為減輕負債，恒大計劃出售約1,200億元人民幣的資產，當中包括深圳的舊改項目。集團已於6月初開始與中國金茂等潛在買家洽談，許家印已向金茂母公司中化集團出售小部分股權進行談判，並與集團董事長寧高寧會面，惟雙方未有回應消息。

據悉，深圳市規劃和自然資源局近日發布關於發布深圳市2021年度標定地價成果的通告，成為全國率先全面應用標定地價的城市，最高地價每平方米6.58萬元人民幣。假設恒大位於深圳的舊改項目價值1,200億元人民幣，若是單指地價，最高地價每平方米6.58萬元人民幣，即是恒大擁有的舊改項目面積1,823,708平方米。

對此，謝騏聰就指，恒大的確有可能出售旗下舊改項目，但該批舊改項目是否價值1,200億元人民幣就尚存疑問。

另外，銀河聯昌表示，中國恒大亦正考慮出售已達項目級別的資產，如在大灣區的城市更新項目。

《路透》引述消息人士指，中國恒大正與國資和民企談判出售恒大汽車與恒大物業股權，相關談判進展順利。（資料圖片）

方案三：出售恒大汽車與恒大物業股權

《路透》引述消息人士指，中國恒大正與國資和民企談判出售恒大汽車與恒大物業股權，相關談判進展順利。而銀河聯昌表示，恒大在監管機構要求下去槓桿壓力巨大，故對其售股不感驚訝，若屬實亦有助於緩解市場對恒大破產風險的擔憂。

據港交所網站顯示，一間公司上市首半年，其控股股東不可以出售股權；在首半年屆滿至上市首12個月內，不可以透過出售其持股，導致控股股東出現變動。

恒大物業於2020年12月2日在港上市，上市未足一年；目前恒大持有恒大物業60.96%股權。

法國巴黎銀行駐香港分析師Agnes Wong曾發表報告指，恒大在可以產生流動性的非房地產業務中，擁有價值約800億美元的股權，如果出售這些股權，可能有助於產生流動性。

另外，恒大汽車昨日（9日）發盈警，預期截至6月底止，上半年度錄得淨虧損約48億元（人民幣‧下同）；而去年同期則錄得淨虧損約24.5億元。

對於恒大汽車虧損擴大，是否會影響公司配股或售股，謝騏聰認為，造車行業猶如科技行業，向來是炒前景，而恒大汽車有虧損即是有投資研發汽車，反而是好事，但恒大汽車最大的問題，是尚未有一輛產品，預期汽車量產還需要一至兩年時間。

方案四：旗下業務分拆上市

惠譽表示，恒大未來潛在的資金來源包括其上市的電動汽車和物業管理部門的股份配售，以及其飲料業務、FCB、遊樂園和旅遊等業務的IPO。

而分析師李慧芬早前表示，認購存在風險，作為投資者，她也不會認購。她解釋，恒大導致負債危機是因為過分快速發展，現在認購未知之數的業務，是不值得認購。

由於恒大物業於2020年12月2日在港上市，上市未足一年。（資料圖片）

謝騏聰：「國家隊」有序進場

對於恒大現狀，謝騏聰認為，恒大已過一條紅線，減債速度理想，市場似乎不買賬，從而影響集團融資能力。另一角度來看，數年前恒大足球風光一時，旗下物業銷售數據理想，現時，集團遭到地方銀行等多方「追數」，頗有「虎落平陽被犬欺」之意。但中央據報將恒大定性為「流動性問題」，再加上恒大資產規模相當於數間海航，仍然是「大得不能倒」。

謝騏聰又指，由於恒大系股價近來暴跌，恒大、恒大物業等市值較同規模的企業低，恒大假如賣資產或售股，便是「賤賣」資產。再者，早前恒大售恒騰網絡部分股份，翌日恒騰網絡股價即抽升近一成。因此，相信恒大會逐步售出子公司股份或待公佈「靚仔」的中期業績，從而推高子公司股價，等「國家隊」有序進場，善價而沽。

對於投資者而言，謝騏聰指出，恒大系股價已跌至低位，市盈率偏低、估值合理，惟料短期負面消息不會少，股價會較波動，穩健的投資者可以選擇恒大物業，而恒大汽車上升空間較大。