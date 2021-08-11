亞馬遜奪得美國國家安全局百億美元雲計算合同

據Nextgov報道，美國國家安全局（National Security Agency）將一份雲計算合同交給亞馬遜（Amazon）AWS，價值可能高達100億美元。

不過亞馬遜最終能否拿到訂單還有一些疑問。微軟於7月21日向政府問責局（Government Accountability Office）提交文件，想爭奪訂單；就在此前兩周，國家安全局告訴微軟，說它已經選中AWS。

美國共有17個情報部門，國家安全局是其中之一。在過去1年中，美國情報部門已經提供兩份巨額雲計算訂單。例如，去年11月份CIA將C2E合同交給5家企業，也就是AWS、微軟、谷歌、甲骨文、IBM，價值總計約幾十億美元。

AWS是亞馬遜最盈利的部門，行業分析師普遍認為它是雲計算領域的領頭羊，它還是聯邦機構最重要的雲計算提供商，美國國防部、情報部門都使用它的服務。2013年，AWS與CIA簽署一份價值6億美元的合同，通過該合同AWS向CIA及其姊妹情報機構提供服務，當中就包括國家安全局。五角大樓也將雲計算合同交給各企業，例如聯合企業防禦基礎設施（Joint Enterprise Defense Infrastructure）項目，在該項目中微軟拿到的訂單總額約為AWS的兩倍，但是經過多年訴訟之後，今年7月美國國防部取消合約。

針對微軟提交的抗議，10月29日之前政府問責局將會做出決定。