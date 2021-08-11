獨家│《巨子ICON》：恒大欲將整個恒大物業售予萬科牽頭企業

財經媒體《巨子ICON》獲得市場獨家消息，恒大（3333）旗下的恒大物業（6666）將整個售予由萬科（2202）牽頭的企業。



過去，萬科多次出手接貨其他內房的資產，包括去年8月斥資24億元收購泰禾集團（深：000732），並成第二大股東，而今年萬科亦計劃收購藍光發展（滬：600466）更多項目。

恒大物業今急彈約8%，報7.23元，市值約783億元。假如整個賣給萬科，據萬科去年度業績，其現金及現金等價物為1,856.6億元人民幣，亦非不可，但會是吃力，因此，是次由萬科牽頭，集合數間企業一同收購恒大物業也屬合理。

恒大物業於7月中發盈喜，預計上半年盈利大幅增長70%左右，主要是集團物業在管服務面積、社區增值服務及非業主增值服務均大幅增長。上半年集團總合約面積約8.1億平方米，總在管面積約4.5億平方米，較2020年12月31日新增合約面積約2.5億平方米，新增在管面積約1.5億平方米。

恒大（3333）昨發公告指，正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者探討有關出售本公司旗下部分資產，包括但不限於出售恒大集團上市附屬公司恒大汽車（0708）和恒大物業（6666）的部分權益，但尚未確定或訂立任何具體計劃或正式協議。