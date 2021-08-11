史上最大加密幣盜竊案！　Poly Network遭黑客偷取逾47億元

有報道指，跨區塊鏈交易協議Poly Network稱遭黑客入侵，以致超過6.1億美元（折合約47.6億港元）的加密貨幣被竊取，分別轉至三個地址，包括@BinanceChain、@ethereum及@0xPolygon。

Poly Network在社交媒體表示，今次被盜取的資產包括價值2.73億美元的以太幣（Ethereum）、2.53億美元在Binance Smart Chain的加密幣，以及8,500萬美元在USDC的加密幣。Poly Network又促請受影響的區塊鏈挖礦者及加密貨幣交易平台，把來自這些網址的加密貨幣列入黑名單。

PolyNetwork指出，當中約值3,300萬美元的穩定幣泰達幣（Tether）已被發行人凍結，黑客將無法使用。

此外，Poly Network在社交媒體發布致攻擊者的一封信，表示希望建立溝通，並敦促攻擊者歸還被竊取的資產。該公司指出，是次受影響的用戶數以萬計，而被竊取的金額是「去中心化金融」（Defi）史上最大型的一筆。任何國家的執法部門都會將此視為重大經濟犯罪，攻擊者將受到追捕，再進行任何交易是非常不明智的，呼籲攻擊者與Poly Network團隊交談，以制定解決方案。

網絡保安公司慢霧（SlowMist）表示，團隊已通過鏈上及鏈下追蹤及發現黑客的電郵、IP地址和設備指紋等資訊。