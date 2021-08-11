希慎中期基本溢利跌12.6%　維持派中期息27仙

希慎（0014）公布，上半年由虧為盈，期內錄得利潤5.17億元，去年同期虧損為26.26億元；若撇除投資物業公平值變動，基本溢利錄11.77億元，按年下跌12.6%；每股基本盈利50仙，中期派息27仙，與去年持平。

中期營業額按年跌7.4%

期內，營業額按年跌7.4%至18.34億元，投資物業的公平值虧損達54.5億元，去年同期虧損為40.65億元，虧損主要反映受環球經濟不明朗因素影響， 寫字樓及商舖業務的市場風險增加。

其中，寫字樓及商舖業務組合承租率分別為95%及97%；寫字樓組合收入跌5.1%至8.8億元，包括按營業額收取的租金200萬元。期內，雖然香港的寫字樓租賃市場繼續受到COVID-19疫情影響，但由於企業把握機會以較低成本搬遷或擴充業務，香港的寫字樓淨吸納量自2019年 7 月以來首次錄得正數，約為110,000平方呎。\

商舖組合收入跌8.9%至8.2億兀，出租率為97%，承租率亦為97%，集團指，期内續約、租金檢討及新訂立租約的平均租金水平仍然向下。

住宅業務組合收入按年減少13%至1.34億元，住宅業務的出租率為73%；集團指，疫情下的旅遊限制措施持續影響豪宅租賃市場，導致外籍員工需求顯著減少，除非疫情有所改善，否則情況不太可能有顯著變化。期内，住宅業務的續約、租金檢討及新訂立租約的租金水平整體向下。

持續發展共享工作 探索中國內地市場

集團指，利園區商業組合將繼續為希慎的核心業務，與 IWG plc 成立合資企業，發展共享工作間構成寫字樓生態系統的重要部份。集團主席利蘊蓮表示，疫情的發展及控制仍然難以預測，加上地緣政治局勢升溫則可能再次影響各地政府和大眾的信心。香港經濟的再次前行將有賴大部分市民完成疫苗接種並使疫情得以實質受控。

利蘊蓮指，希慎已制訂一套涵蓋長、短期目標的整體策略，並在此復甦期和往後的階段貫徹實現。在堅實利園區的核心業務之上，正致力把握新經濟帶來的種種機遇，以及探索中國內地市場，特別是大灣區的巨大潛力。