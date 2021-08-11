國泰航空：不怕大灣區航空競爭　暫無計劃引入更多無薪假措施

疫情持續影響航空業的經營環境。國泰航空（0293）主席賀以禮出席網上業績發布會時表示，新冠疫情持續，變種病毒的出現，對不同的市場。包括中國內地及香港都有影響，集團非常困難的去計劃及營運，但認為，只要疫苗接種率高，旅客及生意才會回來。他稱，旗下99%機師，以及91%機組人員已接種疫苗。

《南早》：國泰有失去海外機場跑道時段的風險

另外，據《南華早報》報道，各國機場會以視乎航空公司是否使用（use it or lose it），以決定航權。隨著亞洲以外旅遊開始反彈，許多機場已開始取消早前因應疫情而授予無法飛行的航空公司的豁免。報道指，顧客及商務總裁林紹波向分析師承認，集團或有失去跑道時段（runway slots）的風險，但他沒有進一步說明。

重組對集團影響正面

至於集團表示希望今年第四季將可載客量最高調整至疫情前水平的30%，及以今年餘下時間的現金消耗降至每月10億元以下。賀以禮表示，能否實現視乎疫情發展，以及部分與旅客及機組人員有關的防疫限制，能否解除或放寬。又相信，在雙品牌策略下，不論悠憩或商務旅遊率先復甦，旗下的快運及國泰都可受惠。

他又提到，去年國泰重組的決定感到沉重，但認為對集團影響正面，有助持續經營及保持競爭力。至於會否投資新貨機，就目前而言仍未有這方面的決定。

行政總裁鄧健榮補充，集團已提出一系列措施節流，包括與服務供應商溝通，以爭取折扣或重訂合約，亦配合市場需求降運力。常務董事及財務總裁沈碧嘉就稱，最近有發行可轉換債券，獲市場超額認購，反映市場對集團有信心。

集團表示，今年全年繼續實行高層減薪，及第三輪特别休假計劃。（網上會議圖片）

有信心與其他航空公司競爭

鄧健榮又表示，今年全年繼續實行高層減薪，及第三輪特别休假計劃，獲八成員工支持，暫時沒有再推新的無薪假的打算，但強調經營環境多變，不排除任何措施。

提到有傳大灣區航空或於10月1日國慶日首航。鄧健榮指，未知相關公司何時完成發牌申請，不評論個別公司的情況，但認為國泰一直有與其他公司競爭，即使有新公司加入，集團亦不會害怕與其競爭。

至於國泰早前公布，議決延遲派付原定到期的應支付予優先股持有人的股息，亦即政府斥資195億元認購的優先股，屬去年中政府注資行動一部分。鄧健榮指，集團仍有虧損，因此不對優先股派息，表示這已經在當時取得融資時，雙方已有共識，若果旅遊限制措施及生意恢復，希望可重新派息。