希慎：旗下商戶減租措施愈來愈少　料下半年舖租趨平穩或回升

希慎（0014）公布，上半年由虧為盈，期內錄得利潤5.17億元，若撇除投資物業公平值變動，基本溢利錄11.77億元，按年下跌12.6%；每股基本盈利50仙，中期派息27仙。希慎今日在網上舉行中期業績會，電話會議會上強調「利園社區」將繼續為公司的核心業務，而且公司會持續尋求多元化業務，如住宅物業、共享空間等。

業務朝向多元化發展

希慎主席利蘊蓮在會上表示，上半年利園區租戶銷售額的增長較同期本港零售業銷售額的增幅表現更佳，尤其珠寶及鐘錶業務較為突出，租戶零售額錄約104%，相當於本港零售實34%高出差不多2倍。

利蘊蓮又表示，公司將朝向多元化發展，當中包括大埔住宅項目，其主要建築結構工程早前已完工，期望目標開售日期為2022年年初，正準備銷售策略。

希慎主席利蘊蓮。（網上截圖）

除此之外，希慎一直擁有「共享工作間」概念，故最終能落實與IWG合作，她相信是一次很好的機會，而且是正確的合作伙伴。被問到旗下的32個大灣區共享辦公地點會否為希慎帶來直接盈利，她解釋，IWG已擁有這些辦公室的盈利，而公司所看到是整體的潛在能力，是運作上的投資，將會繼續尋找更多的機會。

她又提及到，上月再伙夥華懋競投粉嶺古洞第24區住宅地皮，認為隨著市場需要，香港未來的住宅發展前景不錯，故有合適機會亦會參與。

旗下商戶減租措施愈來愈少

被問到未來旗下商戶租金的減幅時，希慎首席營運總監呂幹威就表示，減租的機會將會相對地愈來愈少，隨著零售市道轉好、消費劵帶來經濟刺激，將會令商戶生意額步趨平穩，商戶自身的經營將會逐步正常化；集團會在其他方面著手去支援租戶。此外，他預計下半年商舖租金將逐步平穩或有所回升。

至於寫字樓方面，首席財務總監賀樹人表示，上半年寫字樓續租租金有下降，以百分比計算約低至中單位數，整個寫字樓市場租金也有下調壓力，在這個大周期內，希慎也難以避免，每年均有約3成租約到期，又指他們看到很多新經濟公司對於銅鑼灣寫字樓的需求有所上升，故集團將會把寫字樓市場的視野放得較長遠。