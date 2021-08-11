萬洲國際委子公司史密斯菲爾德CEO出任執董

頻頻出現人事變動的豬肉股萬洲國際（0288）於今年6月17日突發公告免去「太子爺」萬洪建的執董、副主席等所有職務。該公司今日（11日）發通知指，將在中期業績前公布委任Charles Shane Smith為執行董事，即日生效。

現年48歲的Smith，為萬洲旗下史密斯菲爾德 （Smithfield）的董事、總裁兼行政總裁，Smith已與萬洲訂立服務協議，即日起為期三年。Smith將無權收取任何董事袍金，但有權收取酌情管理花紅。由於Smith目前亦為史密斯菲爾德的董事、總裁兼行政總裁，其有權收取基本年薪150萬美元，以及與史密斯菲爾德營運業績掛鈎的績效花紅。

集團早前將「太子爺」、執董、副主席兼副總裁萬洪建免職，指其對公司的財物作出不當的攻擊行為，認為其無法履行其作為董事的才能、審慎及勤勉行事的職責。其後又有執董Dennis Pat Rick Organ辭任。

有報道指，在萬洪建被免職的消息公布後，有萬洲國際子公司雙匯前管理層對記者表示，父子倆矛盾以公告形式公佈，讓人驚訝，表現出萬隆的強勢，即使那個人是他自己的兒子。

萬洪建當時回應《新京報》時指，萬隆去年做了第十四五規劃，打算繼續任職5年以上，並沒有接班人的計劃。萬洪建又指自己在公司沒有甚麼權利，與父親無鬥爭之說，只是因業務上提出了不同看法而觸怒了他。