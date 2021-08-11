中國監管陰霾下料資金終回流港股　龐寶林：港交所穿500元可入手

港交所（0388）今日（11日）公布今年中期業績，儘管收入及其他收益創半年度新高，但純利卻遜於市場預期。市場擔心中國加強監管或會為港交所帶來不明朗因素，有專家認為毋須過份憂慮，在美股估值偏高的情況下，資金最終都會流入香港。



港交所今年截至6月底止，期內收入及其他收益達109.09億元，創半年度新高，但純利只有66.1億元，遜於市場預期。港交所今日收報517.5元，微升0.38%。行政總裁歐冠昇表示，今年錄得歷來最佳半年度表現。在新股市場暢旺、市場交投活躍及滬深港通的強勁增長帶動下，期內收入及溢利皆齊創出新高。



不過，細看港交所的盈利表現，雖然以半年計，按年有逾兩成增長，但實際上今第二季純利只有27.7億元，較市場預期中位數36.28億元低之餘，按年亦跌近7%。換言之，港交所「歷來最佳半年度表現」，全靠今年首季強勁表現支撐。

東驥基金管理董事總經理龐寶林指 : 加強監管不會影響中概股吸引力。（余秉峰攝）

龐寶林 : 加強監管不會影響中概股吸引力

實情近日內地加強新經濟股監管，令港股投資氣氛每況愈下，間接影響港交所。東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，港交所第二季純利遜於市場預期，主因是成交量下跌和內地監管「嚇窒」IPO上市。他解釋，中美貿易戰仍滿佈陰霾之下，加劇外資流走和北水成交減少。近日內地加強監管新經濟股，亦令該板塊估值下跌，減淡其它新經濟公司上市意慾。

他預計，今年第三季可能會比第二季成績更差，因中國監控仍存在不確定性，「要視乎中國監控的細節，同埋都需要等股市調整」他認為就算現時加強監管，對中概股吸引力都不會有太大影響，「中國有好多新嘢，年輕人好鍾意投資，例如美容、醫美等。外資都會想買，特別係年輕人」。

待其回落至500元再入手

港交所近年聚焦新經濟股回流上市，「獨市生意」支撐其高估值，現時加強監管會否減低資金投資新經濟股的吸引力，從而影響港交所估值？龐寶林直言，「而家美國（估值）都貴到死，到美國接貨咪又好危險。」他認為最終資金最終都會選擇流入至香港，「對港交所來說，新股上市量多一定是好事」。



至於技術走勢，港交所近日於450元的橫行區底部見支持，發力重上500元水平。龐寶林認為現價合理，至於未來股價能否再上，則須視乎監管有否明朗化，他認為現價不宜「追貨」，「500元以下先好入市，如果而家有貨，可以減持少少」。