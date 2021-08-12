太古︰旗下辦公室出租率近100%　未來着力拓展大中華區業務

太古﹙0019、0087﹚今年上半年基本溢利轉賺12.56億元，派息按年大升43%，集團表示，促成如此業績的因素包括太古可口可樂的溢利大幅增加、地產部門在中國內地的業務表現強勁，以及國泰航空虧損減少。太古地產﹙1972﹚今年上半年半年溢利升93%至近20億元，主要受惠年內出售香港停車位。

太古及太古地產主席施銘倫於記者會上表示，過去數年集團積極出售非核心業務，令集團有更多現金去穩步發展核心業務，未來着力發展中國及大中華區業務。他又指，集團重建香港的土地儲備，目前土地儲備良好，各項合作的地產項目持續推進。

零售業發展方面，太古地產行政總裁白德利就表示，本港零售市場取決何時通關，目前談論零售業回升至疫情前是言之過早，但政府的消費券計劃有助刺激本港經濟。

辦公室市場方面，白德利指出，本港辦公室市場未來或會變得疲弱，但香港作為國際金融中心，且配合大灣區的發展，長遠會有支持，而集團旗下辦公室項目目前出租率接近100%，集團旗下太古坊第二期亦將於明年落成。另外，集團未來會推出更多住宅項目。

被問及太古集團今年在港成立150周年，會否派特別息？主席施銘倫指，已向慈善信託基金額外撥款1.5億元，資助有關教育、海洋保育等項目，但不會派發特別息，集團派息政策是希望可以持續增長。