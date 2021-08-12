銀娛呂志和：對澳門中長期感樂觀　冀下半年恢復派息

銀娛（0027）公布中期多賺9.47億元，去年同期則錄虧損28.56億元，半年成功扭虧為盈；惟集團指由於新冠疫情影響而決定不派中期息，不過，銀娛主席呂志和表示，期望下半年可以重新派息。



銀娛今日透過網上業績發布會上表示，上半年儘管內地及澳門發現零星新型肺炎個案，但也不影響澳門市場的博彩收益，而且仍連續四個季度持續上升，惟集團補充，疫情反覆或會影響到澳門復蘇速度，以及集團的財務表現。

冀下半年恢復派息

在會上被問到會否考慮下半年派息，呂志和表示，集團由於新冠疫情影響而決定中期不派息，「但都希望下半年派返啲息，好睇啲嘛」他笑言，集團會盡力做好！不過，在疫情期間各大博企收入大跌，在不能裁減當地員工之下，只能夠將業務、景觀項目、娛樂成份增加，增設不同的娛樂設備以吸引更多的遊客。

呂志和也提及到，其實整個澳門博彩市場過去十年也逐漸趨向轉型，集團在近年來一直致力新增很多娛樂設備，以及中場發展，希望為大眾帶來更多非博彩性的娛樂。

圖中是澳門安達仕酒店的有關圖片（網上截圖）

澳門銀河三期首幢新酒店爭取年底開業

此外，澳門銀河三期發展進度縱然稍有拖延，但集團指，首幢新酒店將會爭取於今年年底開業。銀娛副主席呂耀東補充，澳門銀河第三期在建期間，受到疫情影響，以致影響進口勞工及建材，已盡量去做，期望明年初有部份第三期可投入使用。

呂耀東續指，澳門銀河第三、四期絕大部份為非博彩事業，包括銀娛國際會議中心、演唱館、主題公園等更多新元素，不過，被問到何時回本時，他直言以目前階段來說言之過早。

對日本發展仍有興趣 大灣區發展需時

另外，由於日本的疫情反覆，被問到會否考慮對該國的投資撤出，呂志和直言不會撤出對日本的投資，仍是感興趣的，而且相信世界各地目前的情況都是一樣，經濟或會稍有拖延，但會按照公司的方針繼續參與。

除了日本之外，銀娛亦希望發展橫琴及大灣區。呂志和表示，橫琴方面集團正等候政府公布其發展計劃細節；至於大灣區方面，他表示是一個長遠的發展，需要的時間相對會較長，而且要多方面配合，「有計劃就會話你知。」

他又補充，對澳門中長期的發展前景充滿信心，關於賭牌事宜，相信澳門政府目前專心一意做好防疫工作、就業等問題，將會就建議修改澳門博彩法例而進行的公眾諮詢，並重新安排發牌照的程序。

業績會議去到尾聲，財務總裁戴力弘則補充，當前澳門社會穩定最重要，政府既不准解僱本地員工，集團亦會按照政府要求去做，並樂意支持澳門民生經濟發展。