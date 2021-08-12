麗新發展擬配股再「二供一」　合共籌逾16億元　將恢復公眾持股量

麗新發展﹙0488﹚宣布向獨立第三方配股，兼「二供一」，合共籌逾16億元。一連串行動後，公司將恢復公眾持股量。

配發逾6700萬股新股 籌4.7億元

麗新國際﹙0191﹚及麗新發展﹙0488﹚聯合宣布，與認購方及管理人訂立認購協議，據此，麗新發展向認購方Jinlong Road Limited配售6,766.98萬股新股，佔擴大後已發行股份總數約9.95%，涉資約4.7億元，當中一半以現金支付，一半以承兌票據方式支付。

認購方為獨立第三方，管理人則為本地著名基金公司Argyle Street Management Limited，亦為認購方的基金的基金管理人。

配售價6.95元，較麗新發展今日﹙12日﹚收市價溢價約1.3%，但較公司資產淨值約57.037元折讓約87.8%。集資額約4.7億元，其中約2億元用於償還集團經營所需產生的若干銀行借款，餘下款項為未來就物業投資或發展項目之投資提供資金。

認購方本已持有麗新發展0.04%股份，配售完成後，持股比例將升至9.99%。計及認購方持股，麗新發展公眾持股數量將由原來的17.08%大升至25.33%，達到上市規則規定的最低公眾持股量要求。

緊隨認購完成後，麗新發展控股公司麗新國際於公司之權益亦將由約56.13%減少至約50.55%。至於第二大股東億京大股東余卓兒，其持股亦由26.47%減持23.83%。

擬「2供一」 籌近12億元

與此同時，麗新發展亦計劃以「2供1」基準供股，籌資起碼11.66億港元，供股價每股3.43元，較今日收市價折讓一半。

公司通告指，供股價每股3.43元，假設經配發及發行認購股份擴大後已發行股份數目於記錄日期或之前並無變動，則將發行3.39億股供股股份，籌集所得款項總額最多約11.65億元。若悉數行使購股權，則將發行約3.46億元，集資最多11.86億元。

公司擬將供股之所得款項淨額用於償還集團經營所需產生的若干銀行借款，餘下款項為未來就物業投資及╱或發展項目之投資提供資金。

包銷商為海通國際，麗新國際及該公司主席林建岳已作出不可撤回承諾，，按比例認購供股股份。麗新發展亦與包銷商訂立包銷協議，據此，包銷商已有條件同意悉數包銷包銷股份。