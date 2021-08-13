華氏醫藥據報赴港申請上市　集資23億至31億元｜新股IPO

撰文：翟梓謙
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《路透》旗下IFR引述消息指，華氏醫藥計劃今年在港上市，集資3億至4億美元，折合相當於23億至31億港元。瑞信及華泰為聯席保薦人。

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