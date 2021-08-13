創興銀行︰續加強非利息收入業務　積極部署理財通

創興銀行 （1111） 中期純利按年增33%至9.51億元，營業收入按年增14%至22.16億元，擬派發中期息每股0.11元，與上年持平。



創興旗下業務規模穩健增長，6月底資產總額2,426億港元，較去年末增長4.2%；客戶存貸款較去年末分別增長6.8%和7.6%。在資產質量方面，期內不良貸款率為0.58%，較去年末下跌7點子；一級資本比率達14.19%，反映其資產質量保持良好。



創興銀行積極拓展非利息收入業務。（資料圖片 ）

創興上半年淨利息收入達16.03億元，按年增10%；上半年淨息差為1.33%。創興銀行副主席兼行政總裁宗建新表示，「期內港元同業拆息下跌，但創興第二季淨息差為1.36%，較第一季1.3%，升6個點子，反映集團管理有進步，提升淨息差收入。展望下半年低息環境持續，集團會繼續觀察市場發展，做好管理措施。」

創興亦積極拓展非利息業務收入，優化收入結構。上半年非利息收入達6.13億元，按年增加26%，主要由貸款手續費用及證券佣金收入增長帶動。宗建新續指，「集團近幾年均加強非利息收入業務，加強產品開發，無論在渠道、產品，或是服務可以做到更多元化。」同時，他預料下半年融資料有一定增長，帶動非利息收入保持增幅。

在「跨境理財通」方面，創興亦積極部署，將與內地股份制銀行展開合作，為客戶提供理財產品。管理層認為，由於投資市場存不確定性，港股市場較波動，故提供的產品會以保本為主，以及提供合理回報，又表示在多個方面，包括產品、系統等已作好準備，銷售渠道方面則要視乎關口開通及理財通正式推出的時間。