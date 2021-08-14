添好運餘下15%股權　獲Jollibee以4.1億元提購

擁有星級點心店添好運85%股權的快樂蜂（Jollibee），擬斥資7,156萬新加坡元（約4.11億元），購入餘下15%股權。

菲律賓餐飲集團快樂蜂，目前已擁有添好運85%股權，餘下15%股權由新加坡私募基金Titan Dining持有。據快樂蜂於菲律賓交易所發出的告，指出Titan Dining擁有添好運品牌及由添好運擁有的分店。

早於2018年，快樂蜂以4,500萬新加坡元購入Titan約45%股權之餘，亦獲得添好運在亞太區的特許經營權。快樂蜂於2019年增持對Titan Dining的投資額至1.2億新加坡元，對該基金持股由45%增至60%。於2019年間Titan Dining則收購了添好運品牌及商標。

至2020年快樂蜂向其他投資者，購入該基金的25%股權，作價3,630萬新加坡元。

目前添好運在亞洲區多個地區擁有分店，7間位於菲律賓，在新加坡及台灣分別擁有12間分店，在香港則擁有6家分店，其中深水埗分店已多年獲得米芝蓮一星評級。

在去年添好運進入內地市場，於上海靜安中心設立首家添好點心專門店。當時有報道引述快樂蜂行政總裁Ernesto Tanmantiong指出，目標是5年內於內地設立100間添好運門店；快樂蜂（中國）餐飲管理主席陳星元補充，有意在廣州﹑深圳及北京設立添好運。目前在內地擁有3家添好運。

快樂蜂旗下售賣炸雞的快餐店，相當知名，並擁有多個中菜品牌。除了添好運外，亦擁有包括台灣的永和豆漿大王﹑內地粥店宏狀元等。