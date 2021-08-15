阿里醜聞到恒大賣盤　投機一法則　尊重市場方是王道！｜鄭昆侖

如果只講恒指而不考慮個別股份，那麼8月份的港股情況未必差。即使ATM等科技股股價繼續未止跌，指數內其他股份亦有可能企穩而撐住大市。換句話說，看得太好又或者看得太淡也未必有「錢」途。

就舉8月13日為例，近期再涉麻煩的阿里巴巴（9988）下跌2.49%（184.0港元）。相反，一直被視為悶股的中移動（0941）反而上升3.08%（51.8港元）。由於中期業績強勁，集中北美市場的家居電動工具生產商創科（0669）近日表現強勁，8月13日接近歷史高位水平（收報165.8港元）。有趣的是，近排市場內談論中芯（0981）、李寧（2331）、長城汽車（2333）的大有人在，相反完全不受中國政策風險影響的創科則極少人在談論。

中國最大的電子商務公司阿里巴巴（9988）近日爆出性侵醜聞。（美聯社）

性侵事件新麻煩 阿里頻頻累街坊？

筆者一直不看好阿里巴巴，其中一個原因是這是隻領跌股。一家極高人氣的藍籌上市公司股價一直在跌，而且見頂時間是2020年11月，早過大多數中概科技股的見頂時間3個多月，唔駛問阿貴都知道基本面有大問題。

有人會說，大跌浪過後阿里巴巴的往績市盈率僅是22倍，因此值得買。只不過，買入之前你要好肯定收入以及經常性盈利長遠維持增長。如果阿里巴巴因為種種問題而面對反壟斷式的拆骨，那麼現階段去進行估值其實是多餘的。

正當很多人以為阿里巴巴的問題已經告一斷落，忽然就被揭發了一宗女員工遭性侵事件。不知道究竟是誰不幸運，還是內地當局有心整頓風氣，總而言之，是次事件對阿里巴巴而言是利淡的。另外，阿里巴巴股價下跌，亦影響了日本科技巨企軟銀（Soft bank）的上半年業績。又有新聞指出，性侵事件涉及內地商業世界的白酒文化，因此上週內地A股的白酒股表現亦受累。

如果要穩陣而且估值又夠「平」的股份，即使是香港上市的股份，也存在不少息率不俗而且現金流穩定的股份。就算是「玩」價值投資，也沒有理由考慮阿里巴巴。

上周市傳指萬科（2202）有興趣收購恒大物業的股權，其後又有傳言指出萬科退出賣盤的談判。（資料圖片）

托起股價就是「好消息」

另外，上週另一個引起市場興趣的題材自然是中國恒大（3333）賣盤的事宜。中國恒大已承認正在與第三方買家洽談售賣資產事宜，包括上市公司恒大物業（6666）以及恒大汽車（0708）。

上週有傳言指出萬科（2202）有興趣收購恒大物業的股權，之後又有傳言指出萬科退出賣盤的談判。

投機的法則是，消息本身遠不及市場反應般重要。原因是傳言有真亦有假，而且難以核實。因此，如果出現壞消息但是股價仍然拒絕下跌，這可能是利好的訊號，反之亦然。

過去一個星期，恒大物業從8月6日的5.07港元反彈至7.26港元水平，萬科退出洽談的傳聞似乎不太影響到股價。至少，我們應該尊重市場的反應。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖（CFA）｜善恆證券策略師