陳茂波上調全年經濟預測　料本周公布失業率進一步回落

財政司司長陳茂波今（15日）發表網誌表示，本港經濟持續改善，考慮到上半年經濟表現強韌，將今年全年的增長預測由原來的3.5%至5.5%，上調到5.5%至6.5%，相信下半年經濟應續有改善的空間，惟動力還看未來數月本地和世界各地的防疫控疫情況。

消費券拉動私人消費增長

陳茂波指，受惠於內地出口強勁，本港整體貨物出口已連升四季，上季增長20.2%；而本港疫情近月穩定受控，更為經濟進一步改善提供有利空間。私人消費開支經歷一年半的萎縮，自年初開始持續改善，繼第一季增長2.1%後，上季進一步增長6.8%。隨著消費券的效應在8月份開始呈現，相信將進一步拉動私人消費增長。

陳茂波又指，當私人消費持續改善，就業市場也會相應好轉，這是由於本港打工仔中約三分之一是從事零售、飲食、旅遊及物流運輸等行業，這些行業跟消費市道有著密切關聯。隨著私人消費開支的持續改善，可以預期本周公布的最新失業率，將由現時5.5%的水平進一步回落。

陳茂波指，當私人消費持續改善，就業市場也會相應好轉．

反外國制裁法在港實施時 或有人借機炒作

另外，陳茂波表示，要讓香港實現穩步的經濟復甦，必須營造有利的社會和經濟條件。除維持有效的防疫工作外，同樣重要的是要致力維持社會的安全和穩定，避免受到外來的政治干擾，這樣香港的經濟才能持續發展。面對美國橫蠻的單邊制裁對商業運作造成的干擾，全國人大常委會在6月份通過《反外國制裁法》，這法例會透過什麼方式在港實施，還有待全國人大常委會作決定。

他指出，全國人大常委會早前通過的《反外國制裁法》透過兩方面發揮作用，一是阻斷任何組織或個人執行外國的所謂制裁，二是執行國家的反制措施。無論是阻斷外國所謂制裁的「長臂」，抑或執行我方的反制，都是為了恢復市場的正常秩序，保護正常經營企業的發展利益。

他續指，《反外國制裁法》是確立基本原則的全國性法律，日後在港實施時，在操作上會充分考慮香港的實際情況，香港國際金融、貿易和航運中心的地位。不過，可以預計的是，或許有人會借此炒作，試圖削弱香港國際金融中心的地位及抹黑香港的營商環境，甚至造成市場波動來混水摸魚，故必須提高警覺、有所準備，並在這些時候加倍注意管理風險。

他又指，《反外國制裁法》是確立基本原則的全國性法律，日後在香港實施時，在操作上會充分考慮香港的實際情況，香港國際金融、貿易和航運中心的地位。不過，可以預計的是，或許有人會借此炒作，試圖削弱香港國際金融中心的地位及抹黑香港的營商環境，甚至造成市場波動來混水摸魚，我們必須提高警覺、有所準備，並在這些時候加倍注意管理風險。