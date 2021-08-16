中國經濟｜7月社會消費品零售總額增長8.5%　首7個月升兩成

8月16日，中國國家統計局公布數據顯示，7月份，中國社會消費品零售總額34,925億元人民幣，按年增長8.5%；比2019年7月份增長7.2%，兩年平均增速為3.6%。其中，除汽車以外的消費品零售額31,578億元，增長9.7%。扣除價格因素，7月份社會消費品零售總額實際增長6.4%。

1-7月份，社會消費品零售總額246,829億元，按年增長20.7%，兩年平均增速為4.3%。其中，除汽車以外的消費品零售額221,631億元，增長20.2%。

按經營單位所在地分，7月份，城鎮消費品零售額30,379億元，按年增長8.4%；鄉村消費品零售額4,547億元，增長8.8%。1-7月份，城鎮消費品零售額214,476億元，按年增長20.9%；鄉村消費品零售額32,353億元，增長19.4%。

按消費類型分，7月份，商品零售31,174億元，按年增長7.8%；餐飲收入3,751億元，增長14.3%。1-7月份，商品零售221,366億元，按年增長18.7%；餐飲收入25,463億元，增長42.3%。

1-7月份，中國網上零售額71,108億元，按年增長21.9%。其中，實物商品網上零售額58,130億元，增長17.6%，佔社會消費品零售總額的比重為23.6%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長23.7%、21.6%和15.8%。