「啱Channel」獲經濟學者徐家健入股　稱對加入拍攝持開放態度

近年本港YouTube頻道發展迅速，今年4月「試當真」、「小薯茄」、「熊仔頭」以及「啱Channel」的四台聯播，更一度掀起熱潮，不少企業都願意在各大「KOL」及頻道身上投放資源落廣告。

不過早前「啱Channel」創辦人「混血肥仔」曾達恩，與「100毛」林日曦同日突宣佈離開自己有份創辦的公司。據《明報》報道，近年活躍於媒體及社交平台評論政經的美國克林信大學經濟系副教授徐家健，已接手「混血肥仔」股份，更表示「算係公司目前最大股東」

「混血肥仔」曾達恩（左上角），早前宣布離開有份創辦的「啱Channel」。（影片截圖）

徐家健接受《香港01》訪問時表示，無意改變頻道的製作風格，而且「啱Channel」有發展網購平台，自己亦有少少相關經驗，認為公司具可塑性，會做得更好。他又表示，自己過去曾為《蘋果日報》、《香港電台》及蕭若元等，不同類型的媒體拍片，自己對YouTube的行業生態都有一定的認識，雖然行業競爭大，但認為發展前景不錯，只要保持到特色，「唔怕繼續做落去。」

徐家健稱已接手「混血肥仔」的股份，更表示「算係公司目前最大股東」（資料圖片）

提到有意加入經濟、理財等內容，他指「啱Channel」過去亦有類近的內容，自己亦不是KOL，會先與團隊研究，如何以「啱Channel」風格，及「貼地」方式帶出相關內容，強調頻道風格不會改變，「唔會變咗第二樣嘢，Fans可以放心。」

會考慮親身上陣拍片

他又笑言，自己雖然有拍片經歷，但以「啱Channel」的方式拍攝則較少，又透露曾與「混血肥仔」見面，知道對方是做廣告出身，當年都對自己是否適合幕前感到懷疑，但試過後又覺得「ok」，因為他都會以這種態度，對拍攝持開放態度，「我會聽團隊意見，睇下適唔適合，如果冇咩觀眾緣我未必會做；但如果ok，幫到公司就會做。」至於投資金額等，他就表示不方便透露。

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