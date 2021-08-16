全球供應鏈仍陷混亂　巴郡旗下家具租賃商﹕運費貴　貨物蹤影難測

全球供應鏈仍受制於航運業不同環節出現供應不足，其中由股神巴菲特掌舵的巴郡，旗下家具租賃商Cort執行副總裁Mark Kopesell指出，以往需時30至45天便可收到產品，目前則需時7至8個月；更指出有時是不知道貨物身在何方。他明言整條供應鏈皆存有問題，有關問題亦難在短期內解決。

為應對貨櫃短缺，Cort買入更多貨櫃以運送產品，同時當港口出現擠塞時，船隻亦需要轉至其他港口進行貨物交付，結果公司整體成本增加，影響營運。Mark Kopesell明言未曾遇上這種情況。

以往產品由亞洲運往美國洛杉磯時，運費為1,500美元，可是目前運費可高達1.7萬美元，即較以往貴超過10倍。若希望運送時間更短，需另外支付3,000至5,000美元。

據報400艘船在港外待泊岸

更何況據Seaexplore的數據顯示，目前有400艘貨船在港口外等待泊岸，船期平均延誤逾一周，反映貨櫃運費的SCFI及WCI等指數，紛紛上揚。

疫情因素加劇供應鏈緊張情況。據外電報道，新加坡亞洲貿易中心行政總裁Deborah Elms指出，Delta變種病毒或嚴重擾亂亞洲貿易。縱使目前為止，大多數地區仍能控制疫情，可是當病毒蔓延，這樣的幸運會在不少地方結束。

早前寧波舟山港因有1名工人傳出確診後，隨即關閉部份碼頭服務，成為深圳鹽田港後，第二個因疫情而進行局部關閉的港口，導致上海及寧波出現塞港。有關情況對全球航運業產生連鎖反應。

在個別疫情嚴重的東南亞國家或地區，更停止生產電子產品﹑服裝及其他產品。據Natixis預測，印尼﹑馬來西亞﹑菲律賓等東南亞國家的出口，佔全球出口比重約5.7%。可是中國的數據處理器及電訊設備，分別有38%及29%來自前述5個東南亞國家，美國近半數半導體是來自有關地區，因此將影響中﹑美等大型經濟體。