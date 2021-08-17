騰訊季績前瞻｜網遊到投資收益　專家拆解三大關注點　呢個價可吼

中國吹起反壟斷、強監管風暴，在此背景下，「股王」騰訊﹙0700﹚將於周三﹙18日﹚公布第二季業績。市場估計，騰訊季度營收約1,390億元人民幣，按年升約20%；純利342億元人民幣，按年升約13% ; 非國際財務報告準則（non-IFRS）純利則約330億元人民幣，按年升11%。

今年至今，騰訊股價累跌29.7%，反映網絡遊戲監管等不利因素，現估值已跌至中美貿易戰以來低位。有專家認為，即使網絡遊戲監管一直收緊，令股價下跌，但騰訊業績增長仍一直維持，能對估值帶來不少支持，450港元仍有投資價值，中期具獲利空間。



根據彭博綜合預估數字顯示，騰訊第二季營收的預測中位數為1,395億元人民幣，按年升21%。（中新社）

收入料按年升約兩成

根據彭博綜合預估數字顯示，騰訊第二季營收的預測中位數為1,395億元人民幣，按年升21%，按季則升3%；非國際財務報告準則（non-IFRS）純利為334億元人民幣，按年增長11%，按季則升1%。

大行評級方面，共有67間券商看好騰訊，給予「買入」或「持有」投資評級，目標價介乎490港元至860港元，皆高於現股價。一眾券商之中，廣發証券看法最「牛」，評級「買入」，目標價860港元，而德國中央合作銀行則最淡，目標價僅490港元，並給予「沽售」評級。



高盛發表報告，預期騰訊次季收入可達1,390億元人民幣，按年升21%，純利可望升13%至342億元人幣。該行指出，騰訊股價經過急跌後，從52周高位累瀉逾四成，風險回報已變得吸引，重申騰訊「買入」評級，更將其納入「確信買入」名單，惟目標價由906港元降至759港元。



國信證券則預測騰訊第二季營收1,383億元人民幣，按年增長20%；非國際財務報告準則（non-IFRS）純利為325億元人民幣，按年增長8%。國信認為淨利潤增速放緩主要由公司主動投資所導致，短期內淨利率會受到一定影響，而非收入增速放緩或經營層面的問題，並稱當前股價已充分反應市場對政策、淨利潤增速放緩的擔憂，對遊戲出海、產業互聯網、短視頻的投資，能夠為騰訊下一階段的增長蓄力。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢指 : 「即使網絡遊戲監管一直收緊、股價下落，但騰訊業績增長仍一直維持，能對估值帶來不少支持。」（視覺中國）

關注一、網遊強監管 令成本上升

央媒《經濟參考報》日前發表文章指出，未成年人網絡沉迷現象普遍，網絡遊戲對未成年人的生理和心理健康也造成雙重負面巨大影響。 騰訊為中國遊戲行業中市場份額最高，佔市場份額高達54.46%。而網絡遊戲佔騰訊總收入的三分之一，還擁有很高的毛利率。投資者關注監管風暴，對騰訊這方面的業務帶來的影響。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，網絡遊戲監管短期內會增加騰訊成本，如業務政策的成本，雖然短期會影響公司增長，但中長期而言，相關政策會維持行業長遠健康發展，對騰訊相對正面。他續解釋，基於騰訊在行內的市佔率和地位，以行業發展而言，短期難以有大型科技公司威脅到騰訊地位。「即使網絡遊戲監管一直收緊、股價下落，但騰訊業績增長仍一直維持，能對估值帶來不少支持。」

伍禮賢指出 :「騰訊抵抗能力較強，監管所帶來的衝擊不會很暴力、明顯」。﹙資料圖片﹚

關注二、金融科技增速

除了遊業業務之外，騰訊旗下金融科技和商業服務部門增長快速，今年首季收入達264億元人民幣，按年升38%，佔收入成本總額的68%。



這部份的業務，亦受監管風暴影響，如今年3月內地監管機構或要求騰訊成立金融控股公司，涵蓋其銀行、保險、支付服務業務。潛在的監管要求有機會限制騰訊的微信支付業務、貸款及金融科技業務擴充步伐都會受限。



伍禮賢指出，收緊金融科技監管對騰訊影響主要包括支付平台和貸款業務等範疇。在支付平台方面，監管對騰訊有「一定影響」，但考慮至高市佔率、用戶量多和頻密使用頻率，因此對未來增長威脅不大，而即使市場擔心騰訊加大資金預防金融系統風險發生會影響增長前景，但基於多元化發展，所以騰訊「抵抗能力較強，監管所帶來的衝擊不會很暴力、明顯」。

伍禮賢坦言 : 騰訊450元仍有投資價值，還有獲利空間。（路透社）

關注三、其他收益表現

另外，騰訊龐大的投資業務也迎來收獲期。在本年第一季財報中，騰訊更錄得其他收益淨額195億元（人民幣.下同﹚，較上年40億元上升了4.8倍，主要來源為非國際財務報告準則調整項目（non-IFRS）。



騰訊投資不少中概股，如美團（3690）、快手（1024）、京東（09618）貝殼、蔚來等，2020年底，財報顯示騰訊所投資的聯營公司的公允價值達到了9,819億元。但近日中概股暴跌，如快手高位曾見417元，下降至近日74元，下跌約82%。而受快手市值變動拖累，持股比例21％的最大股東—騰訊，本季度財報亦會有一定影響。



伍禮賢承認中概股股價下跌對騰訊投資價值帶來一定的影響，而市場預期中概股的影響將在業績中反映。但他認為市場重點關注的是騰訊業務持續可增長性，次要才是投資價值的升跌。



伍禮賢坦言，短期難以判斷股價最低位，但中長期而言，不少大型新興經濟股也回落。他認為以一至兩年的中長期而言，騰訊450元仍有投資價值，還有獲利空間。