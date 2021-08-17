《沽注一擲》角色原型Michael Burry與女股神對賭　做空ARK

Michael Burry旗下公司二季度持有Cathie Wood主力基金ARKK逾23萬股看跌期權，而且加碼做空ARKK重倉股特斯拉，所持看跌期權股份較一季度增長34%。

《華爾街見聞》報道，電影《大淡倉》的原型Michael Burry瞄準了去年名噪一時的「牛市女皇」Cathie Wood旗下基金。

新近公布的13F監管文件顯示，今年第二季度，Burry領導的Scion Asset Management建倉做空Wood旗下主力基金ARK Innovation ETF （ARKK），持有其看跌期權23.55萬股，市值將近3100萬美元。

此外，Scion還加大了對ARKK重倉股特斯拉的做空力度，二季度持有的特斯拉看跌期權達107.55萬股，市值約7.31億美元，看跌期權股份數較一季度的80.01萬股增長34%以上。

ARKK重點關注應用人工智能、機器人、電動車金融科技、3D打印、區塊鏈等革命性技術的公司，除了特斯拉，還投資了包括遠程會議軟件公司Zoom、美國最大加密貨幣交易所Coinbase等成長股。

ARKK 是去年美國市場上表現最好的ETF之一，去年漲幅達149%，管理規模增長了10倍，這種增長速度在主動類ETF基金中史無前例，也因此「木頭姐」Wood一度被譽為「女版巴菲特」（女股神）。

今年2月下旬之後，隨着科技成長類股票上漲乏力，ARKK的基金收益下滑。到5月上旬的低谷時，已較2月上旬的高位跌超30%，不過此後有所反彈。6月末大致回到3月初的水平，整個二季度累漲逾9%，今年初到上周五（8月13日）仍累計下跌。

Burry看空特斯拉其實由來已久。早在去年9月，他就在此後刪除的推文中指出，特斯拉的估值與行業內其他公司相比過於荒唐，稱特斯拉的市銷率達到18，而行業平均水平為0.35。

此後他又發推稱，特斯拉需要通過出售監管積分才能實現盈利，這是對公司長期前景的阻礙。隨着稅務抵免政策的逐步到期，特斯拉的銷量增長乏力，而低級的磷酸鋰離子意味着更低的能源強度以及更低的里程數。

今年2月，Burry又發推警告，Wood承諾的顛覆性增長和革命性技術不會成為現實。他當時稱，Wood的ARK基金有點像上世紀90年代Gary Pilgrim管理的基金PBHG Growth，以及60年代Gerald Tsai管理的基金Manhattan Fund。

Burry當時評價，ARK基金正在定義一個時代，如果ARK了解這兩個基金的歷史，它們的模式能夠對ARK有幫助；否則，ARK將重蹈它們的覆轍。

Burry所說的PBHG Growth是90年代中後期最火的成長型共同基金，網路泡沫期間，1999年收益率達到93%，但本世紀初業績急劇下滑，2001年和2002年分別虧損34%和30%。Manhattan Fund在成立初期1967年曾獲得將近40%的收益率，但此後幾年一虧再虧，到1969年已經縮水90%。