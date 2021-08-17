塔利班重掌阿富汗　鋰礦界的沙特何去何從？　多隻港股在此有投資

當塔利班於周日（15日）進入阿富汗首都喀布爾，他們不僅奪取了阿富汗政府的控制權，還獲得了阿富汗大量礦藏的控制權，而這些礦藏可能對全球清潔能源經濟產生巨大影響。

《財聯社》今日（17日）報道，近十年來，由於戰爭衝突不斷，加之阿富汗前政府內部極度腐敗，行政制度基本失靈，這些數量巨大的礦產資源幾乎完全沒有得到開發。在塔利班接管阿富汗後，這批礦產的命運將何去何從？

巨大的礦產資源

2010年，美國地質學家發現阿富汗的金、鐵、銅、鋰、鈷及稀土等礦產資源豐富，價值至少1萬億美元。其中，阿富汗的鋰礦資源尤其豐富，美國國防部當時甚至在內部備忘錄中稱阿富汗是「鋰礦中的沙特阿拉伯」。

2020年，一位分析師曾在時事雜誌《外交學者》上刊文稱，阿富汗可能擁有6,000萬噸銅、22億噸鐵礦石、140萬噸稀土，以及大量鋁、金、銀、鋅、鋰、汞礦。在全球產業向清潔能源轉型的背景下，這些礦產預計將為阿富汗帶來可觀的收入。

過去，阿富汗前政府官員一直以這批礦產的採礦協議作為討價還價的砝碼，以索要援助金和延長美國在阿富汗的駐軍時間，但實際上過去十年這批礦產基本沒有得到大規模開發。與此同時，塔利班過去一直在非法開採當地礦產（尤其是青金石），以此作為軍費來源，據稱每年採礦收入高達3億美元。

華盛頓智庫戰略風險中心生態安全項目負責人羅德·斯庫諾弗（Rod Schoonover）表示：「塔利班現在掌握着世界上一些最重要的戰略礦產……他們是否有意願/有能力利用這些資源將是未來的一個重要問題。」

阿富汗經濟正百廢待興

對於塔利班來說，要開發這些礦產並非易事。多年戰爭衝突下，阿富汗的基礎設施遭到大量破壞，鐵路、公路、發電廠都殘破不堪。而開發採礦項目最根本的就是要建設相應的基礎設施，但對塔利班而言，這可能困難重重。

在此前的數年間，阿富汗的經濟發展遲滯，民間經濟主要依靠農業，政府財政主要依靠外部援助。2019年，世界銀行的數據顯示，阿富汗接收的外部發展援助資金相當於國民總收入（GNP）的22%。

而在美國和北約撤軍後，這些外部援助資金也極可能徹底中斷。德國外長海克·馬斯（Heike Maas）日前直言表示：「如果塔利班接管國家並引入伊斯蘭教法，我們一分錢也不會給。」

在財政嚴重吃緊的情況下，塔利班要維持城市基本公共服務和公用設施正常運轉都已經十分吃力，更不用說建設基礎設施、提出能夠吸引國際投資者的經濟政策了。

亟需引進海外投資

在百廢俱興的經濟環境下，要重振基礎設施建設，塔利班可能必須走上一條關鍵道路——引進外商投資。但由於戰亂和前政府貪腐嚴重，阿富汗經濟還存在另一個長期存在的關鍵問題：外資投資異常疲軟。

根據聯合國的數據，阿富汗過去兩年都沒有宣佈過新的綠地投資（即外國企業在阿從零開始建立業務）。自2014年以來，阿富汗總共僅引進過4家綠地投資。相比之下人口遠少於阿的尼泊爾同期引進的綠地投資數量是阿富汗的10倍。

在塔利班接手後，阿富汗面臨的國際政治環境可能更加尖鋭。如何和外界建立和平的雙邊關係，展現開放、包容姿態，創造友好的投資環境，將是塔利班重振阿富汗經濟、推動礦產項目開發的關鍵。

在當地時間周日，塔利班佔領阿富汗總統府後，塔利班政治辦公室發言人穆罕默德·納伊姆（Mohammad Naeem）呼籲與國際社會建立和平關係，這或許是塔利班邁出的第一步。

但英國智庫國際戰略研究所發展經濟學研究員尼克·克勞福德（Nick Crawford）指出，塔利班內部也存在派系鬥爭，這可能使得他們難以統一力量與海外公司就礦業交易進行談判。

中國：願為阿重建發揮建設性作用

8月16日，中國外交部發言人華春瑩說，中方在充分尊重阿富汗國家主權以及國內各個派別意願的基礎上，同阿富汗塔利班等保持着聯繫和溝通，一直在為推動政治解決阿富汗問題發揮建設性作用。中方尊重阿富汗人民自主決定自身命運前途的權利，願意繼續同阿富汗發展睦鄰友好合作關係，為阿富汗和平與重建發揮建設性作用。

有海外人士猜測，中國未來可能在阿富汗的基礎設施建設和礦產開發方面扮演關鍵角色。

事實上，早在2008年，中國冶金科工集團公司和江西銅業公司組成的投資聯合體就與阿富汗前政府簽署了艾娜克銅礦開發項目協議。該協議價值44億美元，開採期限30年。據說該礦擁有世界第二大銅礦牀，價值500億美元。然而，該項目的開發進展一直非常緩慢。

中國在阿富汗的另一個重要項目是開發阿富汗法利亞布（Faryab）和薩里普勒（Sar-i-Pul）三座油田的合同。2011年，中石油以4億美元的價格中標，並簽署了一份25年的協議，獲得該油田鑽探權，但隨後開發進展甚微。