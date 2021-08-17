摩通料本港全年樓價有望升10%　滙豐研究看好新地及信置

中原城市領先指數（CCL）上周創新高，香港樓價指數再次破頂！摩根大通料今年本港樓價有望升逾10%，而滙豐研究料本港下半年住宅樓價升幅放緩。

摩根大通發表研究報告指，相信上行動力正放緩，而潛在樓市控制措施的憂慮將消除，因月度樓價升幅少於1%，而交投量已於4月見頂；香港樓價升幅落後其他市場；在移民勢頭下政府避免過度對樓價施壓；以及現時缺乏外在動力推動樓價上升。

該行料今年樓價升幅將超過該行原先10%的預測，在地產股中首選新地（0016），受惠於近期開售新盤及龐大土儲。

滙豐研究料本港下半年住宅樓價升幅放緩

滙豐研究發表的報告指，本港樓價8月份創新高，今年以來升約8.6%，認為樓價的方向及勢頭大致與該行一致。展望將來，滙豐研究料樓價升勢持續，不過勢頭於下半年或會減慢，料全年樓價將升9%，2022年樓價將再升5%至10%。該行認為發展商似乎會加快推盤，而受惠樓價升勢利潤亦將擴大。新地及信和置業（0083）料將成主要受益者，因為兩家公司短期可售資源最多。

在本地地產股中，該行選股優先次序分別為寫字樓、住宅及零售，認為在風險回報來看寫字樓收租股相對開發商更吸引，主要因為隨著租賃需求回歸，最差的時間似乎已過去，較傾向選擇新加坡上市的置地及太古地產（1972）。在發展商方面，該行認為基本面仍然強勁，不過驚喜不大。零售方面，該行料未來兩年將進入上行周期，不過零售收租股相對不吸引，很多正面因素已反映。