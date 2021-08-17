ATMX推冧大市　港股步入熊市三期？　專家技術分析恒指恐未見底

港股周二突瀉，低開43點後，曾倒升77點，其後再現跌勢，上演單邊市，失守兩萬六點大關之餘，跌幅更高達500點以上。直至A股收市後，恒指跌勢喘定，收報25745點，全日跌435點，成交額達1,661億元，創近9個交易日新高。

受累於內地監管政策進一步收緊，ATMX全軍盡墨，當中股王騰訊（0700）曾大跌近半成，成拖累大市的元凶。

恒指今日低見25615點，創8月以來新低，距7月底低位24748點僅餘不足1,000點距離。對於後市走勢，專家認為並不樂觀，估計試前底機會大，一旦失守恐見24100點。



7月27日恒指一度暴瀉1500點，低見24748點。（資料圖片）

結好證券客戶投資組總裁盧駿匡接受訪問時指，自從恒指失守今年3月至7月的大型橫行區間，從技術上已經從熊市二期走進熊市三期。不過，綜合整體香港主要主板企業的表現，仍有約57.9%港股高於250天線，故此數據上整體港股未算熊市，他形容港股「陰陽怪氣」。

盧駿匡稱，以恒指作大市標準的話，他認為普遍成份股已經步入熊市，故指數第一個支持位處於7月30日的低位25636點，而今日的日內低點為25615點，故第一個支持位暫見成效。不過，他傾向相信港股下試7月27日的低位24748點的機會不小，原因是大市阻力顯著，其中8月11日曾高見26822點，恰巧接近7月26日裂口大陰燭的頂部，反映恒指未能突破首個阻力位，下探低位機會較大。若大市失守24748點，或進一步下試24100點關。

他補充，目前港股9日RSI（相對強弱指數）仍然處於33.79，以恒指的慣性，一般9日RSI低於30才有明顯反彈，故目前未具出現大幅反彈的條件，他建議散戶可參考7月9日及27日的情況。

盧駿匡稱，一般9日RSI低於30才有明顯反彈，故目前未具出現大幅反彈的條件。（彭博）

郭家耀：ATM生意模式或受損

正榮金融業務部副總裁郭家耀認為，從今日港股氣氛，可見已營造恐慌情緒，相信本周走勢並不樂觀，要下試7月底的低位並不意外。

郭家耀表示，港股下挫主要受到內地的監管政策有關，當中有關數據流量的使用，使平台經濟公司生意模式受損，故大市今日嚴重受壓。

中國市場監管總局就《禁止網絡不正當競爭行為規定（公開徵求意見稿）》公開徵求意見。當中提到，經營者不得利用數據、算法等技術手段，通過影響用戶選擇或者其他方式，實施流量劫持、干擾、惡意不兼容等行為，妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務正常運行。

受政策影響，騰訊、阿里巴巴（9988）、美團（3690）紛紛跌超3%。他認為，在監管政策收緊下，平台公司的核心競爭力受打擊，以往利用分析用戶大數據而向目標發放廣告等等的生意模式或受影響。

騰訊明天放榜，郭家耀認為在低期望下有機會超預期，但未必有助股價反彈。（中新社）

騰訊放榜恐無助股價反彈

騰訊明天放榜，雖然該股已跌至歷史估值的低位，不少人欲進場撈底，而郭家耀認為即使明天騰訊放榜，在低期望下有機會超預期，但在新監管環境下，其生意模式有可能出現變化，無法再以過去的估值模式對其作估值。

至於同樣與數據流量、算法技術相關的SaaS股，今天個別發展，其中微盟（2013）逆市升4%；醫渡科技（2158）亦錄升幅。相反，中國有贊（8083）再跌超半成；新紐科技（9600）更插逾一成。郭家耀相信，SaaS股雖然是受影響板塊之一，但部分股份已經從高位大幅回落，當中微盟業績不俗故今天能夠逆市走上。

對於今天表現最佳的藍籌友邦保險（1299），郭家耀認為友邦一向表現不錯，屬於相對較為穩定的舊經濟股，但他建議投資者不要期望過高，始終公司估值並非低水，股價距歷史高位亦非遠，料走勢平穩向好。