閱文轉型成果初見　以舊養新拓新路線｜企業熱評

自從騰訊撤換閱文 （0772）管理層後，加大IP（Intellectual property，知識產權）變現，是次亮點為新麗傳媒的扭虧為盈。



《慶餘年》、《八佰》、《你好，李煥英》、《贅婿》等均是出自閱文新麗傳媒的手筆，並成為熱爆電影，而農曆新年時火爆電影《你好，李煥英》票房達到54億元（人民幣，下同），排行中國電影歷史票房榜第二。

2018年閱文斥資155億元收購新麗傳媒，惟當時騰訊、閱文、新麗傳媒整合未果，引來騰訊不滿閱文的IP變現速度慢。結果去年4月，公司更換管理層，將騰訊高管加進至閱文管理層之中，在新管理層上任後，新麗傳媒明顯加快IP變現步伐，目前更是實現盈利。

新麗傳媒單家上半年錄得收入6.67億元，盈利2.9億元，利潤率達43.7%，貢獻集團近28%的盈利。閱文上半年扭虧為盈，錄得純利10.8億元，非國際財務報告準則純利由去年同期的2,168萬元增至6.65億元，按年增長近30倍。

《慶餘年》、《八佰》、《你好，李煥英》、《贅婿》等均是出自閱文新麗傳媒的手筆，並成為熱爆電影。（電影海報）

以文學作品轉成IP升級動力

閱文期內收入43.4億元，按年增長33%。以收入來源劃分，閱文上半年在線業務（付費閱讀、網絡廣告及分銷第三方網絡遊戲）收入約25.4億元，按年升3.4%，對收入貢獻降至58.5%。版權運營及其他（製作及發行電視劇、網絡劇、動畫、電影、出售版權、運營自營網絡遊戲及銷售紙質圖書）收入錄得18億元，按年增長1.2倍，收入佔比升至41.5%。在線業務和版權運營的毛利率分別為47.4%及60.2%，整體為52.7%，可見版權運營經營能力轉好之餘，既彌補了在線業務的用戶流失，又成為集團新的一個增長動力。

在線業務的月活躍用戶為2.3億，按年基本持平，較去年底則增長3.7%。集團指，去年下半年新冠疫情得到控制後線上平台流量回落屬於正常現象，但今年上半年的月活躍用戶又回升到去年高點的水平。在閱文閱讀平台上積累了940萬作家，作品總數達到1,450萬部。根據2021年六月的百度小說風雲榜，排名前20部的網絡文學作品中，有17部出自閱文平台。

閱文將文學作品轉成IP新動力。（圖片來源：閱文官網）

下半年料推4至5部劇集

閱文中期收入及盈利勝於預期，富瑞指，新麗傳媒的表現較預期好，並擁有強大的劇集製作能力，內容庫存豐富，下半年目標為上映4至5部劇集，明年目標則為6至8部劇集和1至2部電影上映。

該行相信，閱文受惠於通過支持在付費閱讀方面的作者和提高其內容質量，料線上閱讀收入將按半年有增長，而第三方收入應相對保持穩定。至於知識產權及其他方面，該行預期收入按半年亦會有增長，而新麗傳媒的收入應收惠於受版權保護的內容及定制內容，料新麗傳媒下半年利潤為2億元，全年利潤約為4.9億元，予目標價90港元，維持「買入」評級。

在騰訊集團副總裁、閱文集團CEO、騰訊影業CEO程武的掌管之下，閱文加快IP變現，並成集團一大增長動力。集團有意將IP升級發展，並由在漫畫、動畫、影視、遊戲發展，上至潮流玩具，下至成為人們經典的回憶，這意味集團務要打造成如日本的《鬼滅之刃》、《海賊王》的影響力。