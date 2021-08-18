阿富汗央行近95億美元資產遭美國凍結　塔利班仍在美制裁名單

美國政府一名官員周二（8月17日）證實，美國凍結了阿富汗央行近95億美元的資產，並停止向阿富汗運送現金，以阻止塔利班領導的政府獲得這些資金。

《新浪財經》報道，這位官員稱，阿富汗政府存放在美國的任何央行資產都不會被塔利班獲得，塔利班仍在美國財政部的制裁名單上。

阿富汗央行代理行長阿賈邁勒·艾哈邁迪周一（8月16日）在Twitter上說，他上周五（8月13日）得知，由於美國試圖阻止塔利班獲得資金，美元的運輸將停止。阿富汗央行擁有近95億美元的資產，其中相當一部分是在紐約聯儲和美國金融機構的賬户中。

美國對塔利班的制裁意味着他們無法獲得任何資金。據兩位知情人士透露，阿富汗央行的絕大多數資產目前不在阿富汗。

CNN此前報道，目前尚不清楚阿富汗央行在國內到底還留有多少儲備金，但美國政府已開始駁斥關於「阿塔奪取阿央行資金」的傳言，強調塔利班將難以獲得這些資產。

根據IMF數據，截至2019年，阿富汗中央銀行淨資產（國內+國外）共計33.3億美元，佔全國GDP的17.26%，遠不及最初水平。

中國金投網報道，目前阿富汗的經濟發展嚴重出現問題，在2015-2020年間，服務和商品出口僅為10億至20億美元之間，而且絕大多數都銷往美國。

2014-2019年阿富汗貨幣貶值超過三分之一，但是外匯累積基本沒有任何變化。阿富汗政府當局不得已增加貨幣供給，從2000-2020年M2翻了10倍。

最關鍵的是，如果美國不承認塔利班政府，那麼該國的境外資產將再無回家的可能，21.87噸的黃金儲備也將被美國沒收，出口方面甚至會受到美國打壓。