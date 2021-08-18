華為輪值董事長郭平：不會放棄手機業務　晶片自己設計未來自己造

華為「心聲社區」微信公眾號披露了華為輪值董事長郭平與新員工座談紀要《在歷史大轉折中遇見更好的自己》。

據《中國經濟網》報道，郭平相信消費者業務能活下來，華為不會放棄手機業務，在手機領域會繼續保持存在，期待隨着造芯能力不斷增強，手機王座終將歸來。

郭平還表示：「針對整個產業鏈卡脖子問題，華為會用自己的能力去幫助產業鏈上的夥伴增強自己的能力，突破別人的阻礙，建立起一個可靠的供應鏈。為此，我們不惜打出自己的最後一發子彈。」

華為不會放棄手機業務

郭平表示：「美國給華為製造了不少困難，但這些困難是可解決的。目前階段性給我們造成了最大困難的是手機業務，大家知道手機的晶片需要先進工藝，體積要小、功耗要小。華為能設計出來，但沒有人能幫我們製造出來，被卡住了。我們和產業鏈的夥伴還在攻關。」

7月29日，市場研究機構Omdia發布報告顯示，華為出貨仍在持續下滑，今年第二季度出貨980萬部，按年下降了74.6%，按月下降了33.3%。上半年，華為仍以2450萬部的出貨量保持全球第六位。然而，與去年同期相比仍大幅下降了66.9%。

郭平稱，華為手機業務受到影響，但在全屋智能、音頻、顯示設備、運動健康等各個方面都獲得了大發展。「我相信我們消費者業務能活下來，我們不會放棄手機業務。」

郭平表示，全世界最大的三個工業領域，第一大領域是房地產、第二大領域是汽車、第三大領域是手機。華為不會去開發房地產，但業務涉及全屋智能，把家裏所有東西通過鴻蒙系統連接起來，這樣一來，華為就跟全世界第一大產業建立了聯繫。車是全球的第二大產業，華為為車廠提供增值ICT部件。華為在手機領域會繼續保持存在，期待隨着造芯能力不斷增強，手機王座歸來。

據郭平介紹，華為原有手機業務的一些同事可能會充實到其他終端的新賽道上去發展，也會有新員工充實到手機部門。「期待中國造芯問題徹底解決的那天早日到來。在這之前，還會努力保持存在。我們會努力保有和發展我們的技術，有能力做出有競爭力的手機。」

建立可靠供應鏈

郭平稱，美國對華為卡脖子，深刻影響供應鏈，使供應鏈從後隊變成了前隊。原來華為的供應商選擇，是選全球最好的供應商。現在要培養和發展那些今天技術能力還不那麼強，有機會共同成長的合作伙伴。

郭平表示，針對整個產業鏈卡脖子問題，華為也會用自己的能力去幫助產業鏈上的夥伴增強自己的能力，突破別人的阻礙，建立起一個可靠的供應鏈。

「我們不惜打出自己的最後一發子彈，用自己所有的力量去幫助夥伴們提升能力和水平，幫助別人也是救自己。相信將來，我們不僅能設計得出，能造得出，還能夠持續領先。」郭平說。

郭平表示：「2021年華為的主題詞是『活下去，有未來』。活下去是指華為的ICT產業要能夠抵抗制裁，持續為我們的運營商和企業客户服務。我們也成立了雲業務、數字能源業務，把這些業務做好。」

郭平稱，華為在海外能夠生存，個別國家的政策，並不影響整個華為在全世界的整體存在。公司也在努力跟有關的利益相關方進行溝通，加強與所在國的信任。當然，公司也會全力關懷在國外奮鬥的華為員工。