萬洲曾急瀉一成　父子恩怨未斷　「廢太子」再篤灰萬隆兩宗罪

有報道指，被罷免萬洲（0288）執董、副主席等所有職務的「太子爺」萬洪建深夜在社交媒體發帖文砲轟父親萬隆，直指「違規關聯交易」致雙匯（深： 000895）損失逾8億元人民幣，而萬隆更從參與國企改制的鼎暉之中私吞2億美金，巨款至今仍未申報納稅。

2007年，雙彙的國企改制進入尾聲，參與國企改制的鼎暉公司不知何故，私下無償授予萬隆先生5%的雙匯股份，由於雙方無法或不願公開此項交易，於是這5%的股份就直接轉賣給了香港一家公司，而萬隆先生私下獲得了2億美元的對價款項，之後你興奮地將這筆巨款存放在香港DBS銀行。



2007年已經過了15年，這筆巨額收入至今沒有申報，至今沒有納稅，你難道不怕相關部門向你追繳稅款嗎？這種壞事，如果你不怕，恐怕楊摯君的股票不可能在港交所自由交易。（原文節錄）



萬洲國際開市後一直下挫，最新插逾一成，低見5.98元，截至10時15分，報5.99元，仍跌10.73%，成交額達4.68億元。至於萬洲旗下雙匯發展亦一度急挫逾7%，低見25.79元人民幣，現報26.28元人民幣，仍跌5.57%，成交額達8.19億元人民幣。

內媒報道指，萬洪建深夜發布了一篇題為《萬洪建：我眼中的父親和萬隆》稱，今年2月26日，萬隆攜萬洲國際CFO郭麗軍一起簽發「關於調整美國六分體價格建議」，不理會國內雙匯管理人員的強烈反對，繼續大量進口美國豬肉六分體。

萬洪建深夜發布了一篇題為《萬洪建：我眼中的父親和萬隆》稱，今年2月26日，萬隆攜萬洲國際CFO郭麗軍一起簽發「關於調整美國六分體價格建議」，不理會國內雙匯管理人員的強烈反對，繼續大量進口美國豬肉六分體。（中新社）

萬隆「肥美損中」 雙匯造成逾8億人民幣損失

萬洪建解釋指，2月底進口六分體的市場平均價格只有21,500元，萬隆和郭麗軍卻強行將美國產品進口結算價格從每噸21,000元大幅提高到每噸25,800元，進口量接近10萬噸。這批從美國史密斯出口到中國的豬肉六分體，給中國雙匯造成的損失多達8億人民幣以上。

此外，萬洪建又指，於2007年雙匯的國企改制進入尾聲，參與國企改制的鼎暉公司不知何故，私下無償授予萬隆5%的雙匯股份，由於雙方無法或不願公開此項交易，於是這5%的股份就直接轉賣到香港一家公司，而萬隆私下獲得了2億美元的對價款項。

報道又指，2007年至今已過15年，這筆巨額收入至今仍未申報，至今亦沒有納稅。

萬洲國際（0288）早前宣布萬隆辭任行政總裁（CEO）。（區嘉俊攝）

公司人事「大洗牌」

此前6月17日，萬洲國際董事長萬隆，踢走52歲長子萬洪建出董事局，當時即日罷免其執行董事、副主席、副總裁等職務。萬洲發公告指，免職原因是萬洪建「對公司財物作出不當攻擊行為」，令公司認為他無法履行作為董事的才能、審慎及勤勉行事的職責。

早前，萬隆亦宣佈辭任行政總裁（CEO），將留任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、食品安全委員會主席及風險管理委員會主席。執行董事郭麗軍已獲委任為行政總裁，以繼任萬隆職務。而萬隆次子萬宏偉已獲委任為執行董事兼董事會副主席。

另外，該公司於8月11日發通知指，將在中期業績前公布委任Charles Shane Smith為執行董事，即時生效。