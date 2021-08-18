中資券商股跑出　廣發證券飆13%　分析：財管成大勢　吼呢兩隻股

港股在8月份表現仍屬上落市，迄今累計些微跌幅。大市低迷，與科技股處弱勢不無關係。不過仍有部份行業上市公司，可是逆市上揚。證券商股正是其中之一，今日表現更為可人，其中廣發證券（1776）及東方證券（3958）均揚逾一成。證券商跑出，或與官媒指出A股將處於周期慢牛有關。有分析員更指出，未來內地券商將朝著財富管理業務發展，更明言看好廣發及東方。



中資券商股今日抽升，當中廣發證券（1776）升勢強勁，狂飆逾13%；東方證券（3958）揚一成；中信建投（6066）升近8%，招商證券（6099）、中金公司（3908）揚超5%，中信證券（6030）漲逾4%，海通證券（6837）升超3%。

A股成交額連續20日破萬億元

對內地證券商而言，A股交投興旺與否，屬重要一環。滬深兩市成交額昨日（17日）再度突破萬億元（人民幣，下同）大關，是自今年7月21日以來連續第20個交易日成交額破萬億元，創出自2016年以來新高，僅次於2015年大牛市。

《人民日報》旗下媒體指，在萬億元成交額的背後，A股市場也出現上市公司數量增加、投資者的數量和結構的變化，以及入市資金量的不斷湧入等一系列數量級的增長。量變的積累正悄然推動A股市場發生生態質變。業內人士普遍認為，未來A股的牛市將以局部化的長周期慢牛取代以往全面化的短期快牛、瘋牛。

在已披露業績預告的上市券商中，大多數券商發中期盈喜，龍頭券商表現出色，中信証券淨利潤破百億元，海通證券、招商證券、中金公司等龍頭券商在淨利潤超過40億元。

工銀國際料下半年內地券商業基本面向好持續，現階段對中概股赴美上市的強監管，或將引流無法至海外上市的中小企業至港股或A股上市。（AP）

受惠中企回流上市

另外，年初至今，A股上市新股亦達319隻。工銀國際料下半年內地券商業基本面向好持續，現階段對中概股赴美上市的強監管，或將引流無法至海外上市的中小企業至港股或A股上市，可望提升中資券商的投行業務收入。

據內媒統計，今年以來中信證券在定增業務上一枝獨秀，承銷規模達811.85億元，市場份額高達24.02%。中金公司和華泰聯合證券分別以489.8億元、269.09億元的承銷規模依次排在第二、第三，市場份額合計僅22.47%。

另有4家券商今年以來增發項目承銷金額超過百億元，中信建投證券承銷金額達266.26億元，東方證券、海通證券、國泰君安和中泰證券承銷金額均約100億元。

內地科創板的解禁亦將提升券商的自營投資收益，不少科創板上市公司戰略配售股已陸續迎來解禁期。（資料圖片）

科創板解禁 券商或「自肥」

內地科創板的解禁亦將提升券商的自營投資收益，不少科創板上市公司戰略配售股已陸續迎來解禁期。經過一至二年的默默守候，戰略投資者大多數都收益不淺。

據內媒統計，截至2021年8月15日，72家間內地科創板上市公司戰略配售股份到期並陸續進入解禁期，共涉及171名/次戰略投資者（含同一機構參投不同公司），發行人核心人員專項資管計劃佔比30.99%，券商跟投佔比17.54%，社會資本佔比超過51%。

中信證券通過旗下子公司中信證券投資有限公司參與的4家公司的戰略配售均收益翻倍，截至鎖定終止日浮盈分別為3.5億元、2.18億元、1.96億元、1.35億元，收益率為582.96%、454.88%、409.24%、160.06%。

國泰君安通過旗下子公司參與的晶晨股份、心脈醫療戰略配售於今年8月9日、7月22日解禁，大獲全勝，收益率分別達到188.94%、625.82%。

富昌證券聯席董事譚朗蔚指出，隨著內地科創板解禁，不少券商亦受惠，看好券商龍頭企業中信建投及中金公司。

富昌證券聯席董事譚朗蔚。（資料圖片）

擁抱財富管理大時代

券商除了依靠證券交易、公司上市承銷，現正開創財富管理業務的大時代。光大證券指出，券商股配置上建議關注兩條主線：一是財富管理大時代下，續看好互聯網財富管理的龍頭券商股；二是看好券商板塊中綜合實力突出及合規風控體系健全的低估值龍頭券商可望追落後。

翻查資料，廣發證券2020年度收入，財富管理業務收入佔比38.81%，投資管理業務收入佔比31.02%；東方證券2020年度收入，經紀及證券金融（即財富管理）佔比57.16%；證券銷售及交易收入佔比19.97%；投資管理業務收入佔比18.46%。

譚朗蔚認為，財富管理業務是大勢所趨，隨著股票交易費逐漸下降，券商將逐漸轉型，將專注財富管理，除了廣發證券，亦看好東方證券。