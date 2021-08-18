李澤楷旗下Viu成東南亞第二大串流平台　付費用戶數目力壓Netflix

Netflix在全球串流平台市場雖然佔據領先地位，但在東南亞地區，卻遇上了包括電訊盈科﹙0008﹚旗下Viu，以及Disney+的挑戰。據《彭博》報道，研究公司 Media Partners Asia的數據顯示，截至今年6月30日，Viu在東南亞有530萬名付費用戶，超過了Netflix的480萬名，惟落後於Disney+的620萬人，成為區內第二大的串流平台。

報告指，Viu通過免費服務和提供當地語言翻譯等服務加持，Viu在東南亞地區的快速發展。據內媒引述Media Partners Asia執行總監Vivek Couto稱，Viu未來發展的關鍵問題是能否進一步提升規模，與Netflix於韓國設立工作室、簽訂合作協議相比，Viu缺乏自己的原創內容，特別是韓劇內容；同時Disney+和Netflix資本雄厚，勢頭能否持續仍有待觀察。

料OTT業務今年下半年或明年初上市

Viu曾表示，由2016年開始平均製作40部原創劇集；今年初亦宣布將首度製作原創韓劇，惟未有透露成本。

由李澤楷出任主席兼執行董事的電訊盈科早前公布上半年業績，「黃Viu」OTT業務及「藍Viu」免費電視業務虧損收窄，更首次提到免費電視業務有望於「不久將來」扭虧。受惠本地內容，加上MIRROR漸受歡迎，期內吸納逾150個新增廣告客戶，逾340個廣告客戶的廣告開支按年增長，帶動期內廣告收益增逾六成至1.88億元。

電訊盈科拓展主席李澤楷。（資料圖片）

執行董事兼集團董事總經理施立偉在業績發布會上表示，OTT業務有望於今年下半年或明年上半年達收支平衡，未來或會尋求上市，或進一步引入策略投資者．