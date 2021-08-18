本港5至7月失業率下降至5%　連跌5個月　失業人數減少1.47萬人

本港失業率連續5個月下跌。政府統計處公布，本港今年5月至7月經季節性調整的失業率降至5%，較4月至6月的5.5%，回落0.5個百分點。

就業不足率由2.5%降至2.4%。

政府指出，在失業率方面，建造業和零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。而就業不足率方面，下跌主要見於運輸業。

總就業人數由2021年4月至6月的364萬人，上升至2021年5月至7月的365萬人，增加約9,900人。同期的總勞動人口則由約385萬人下跌至384.8萬人，減少約4,700人。

失業人數（不經季節性調整）由今年4月至6月的213,100人下跌至5月至7月的198 400,人，減少約14,700人。同期的就業不足人數亦由96,000人下降至92,300人，減少約3,700人。

餐飲服務活動失業率跌至8.6%

按行業分析，大多數經濟行業的失業率在2021年5月至7月較上一個三個月期間下跌。其中，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率下跌0.9個百分點至7.6%，當中餐飲服務活動業的失業率下跌1.4個百分點至8.6%。同時，建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率亦錄得明顯下跌。

展望未來，勞工及福利局局長羅致光表示，隨着經濟復蘇，加上消費券計劃的幫助，勞工市場應會繼續改善。然而，經濟及勞工市場仍面對不確定性的前景，主要源於更具傳染力的2019冠狀病毒病變種病毒在全球多個地方傳播。社會各界必須協力實現更廣泛的疫苗接種，為經濟持續復蘇及勞工市場進一步改善打穩基礎。