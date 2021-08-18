騰訊業績｜次季表現雖勝預期　惟專家異口同聲稱：一因素成憂慮！

騰訊控股（0700）公布今年第二季未經審核業績，非國際財務報告準則（non-GAAP）權益持有人應佔溢利340.39億元（人民幣．下同），按年上升13%，高於市場預期的328.4億元，惟創2019年第三季以來最慢增速。



騰訊放榜，業績似乎「對板」，但證券業人士卻認為騰訊令人憂慮之處並非業績本身，而是監管風暴沒完沒了。

艾德證券期貨聯席董事陳政深指，雖然騰訊次季經調整利潤增速創7個季度最慢，但他坦言實際上並非太差。他續指，雖說增值服務期內按年增長11%至720億元，較市場預期中位數729億元略低，但陳政深認為在高基數之下仍然錄得低雙位數增長已不俗。

隨著內地教育行業面臨重大整改，教育行業的廣告需求疲弱，使騰訊未來幾季的相關廣告需求減弱，（資料圖片）

陳政深：教育行業廣告需求料持續疲弱

至於另一重要收入來源，網絡廣告業務按年增長23%，當中騰訊提及到教育行業的廣告需求疲弱，但來自互聯網服務及消費必需品等品類的廣告主需求增加。陳政深認為，內地教育行業受嚴重打擊，騰訊有能力透過其他行業的需求增長而抵銷教育行業的影響。

可是，陳政深相信教育行業需求轉弱的問題，或於第三季、第四季持續反映，增長有可能進一步放緩。他更認為失去一整塊教育行業的需求，比起監管部門對廣告數據使用的網絡不正當行為進行規管，影響更深遠。

他認為當前騰訊最大的問題是面對監管尺度不明確，投資者對監管界線感到模糊，然而影響投資信心。他相信短線風險依然，即使422元水平有支持，騰訊仍有機會下試支持位。長線而言，他認為且看基本因素，即使監管風險持續，「唔會好哋哋整死一間公司」，相信持有一年半載，上行空間總比下行空間大。

騰訊旗下的《王者榮耀》曾被官媒重點批評。（視覺中國）

阮子曦：監管「紅線」未明確

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦同樣認為，以業績比業績，騰訊表現的確對板，但只能夠是讓投資者鬆一口氣，但由於缺乏亮點，只是在低預期之下表現不俗，相信對股價刺激有限。

其中，阮子曦認為近期監管部門對手遊業務的規管，對於騰訊的遊戲收入尚未反映，對於第三季、第四季的預期較為悲觀。

他強調一點，騰訊最大的隱憂並非在於業績好壞，而是監管「紅線」尚未明確。他提到，今日商務部公開徵求《直播電子商務平台管理與服務規範》行業標準意見，面對監管政策每日層出不窮，投資者彷似每天在等待監管當局有什麼新發表。他提醒投資者「博少少唔反對」，但要像過去成為核心持倉，仍言之尚早。